Slavia Praga vs. Arsenal, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Slavia Praga recibe a Arsenal este martes 4 de noviembre a las 18:45 horas (España) en el estadio Eden Arena, por la cuarta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Los Rojiblancos llegan al compromiso después de empatar por marcador de 0-0 frente a Atalanta en la fecha 3. El equipo dirigido por Jindřich Trpišovský es vigésimo octavo en la clasificación con dos puntos.

Por su parte, los Gunners vencieron por 4-0 a Atlético de Madrid en su más reciente partido de liga, con un doblete de Viktor Gyökeres, junto a las anotaciones de Gabriel y Gabriel Martinelli. El cuadro a cargo de Mikel Arteta es cuarto en la tabla con nueve unidades.

Cómo ver Slavia Praga vs Arsenal, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones 2 Sudamérica FOX Sports (Argentina), ESPN Premium (Chile), ESPN (resto de Sudamérica), Disney+ Premium México TNT Sports, HBO MAX Estados Unidos Paramount+, TUDN, ViX Premium, UniMás

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 2, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports, ESPN Premium, ESPN y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, TUDN, ViX Premium y UniMás.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Hora de inicio de Slavia Praga vs Arsenal

Liga de Campeones - Champions League Fortuna Arena

El partido se disputa este martes 4 de noviembre a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Eden Arena.

México: 11:45 horas

11:45 horas Argentina: 14:45 horas

14:45 horas Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Slavia Praga

Los Rojiblancos son los líderes actuales de la Fortuna Liga, donde son los actuales campeones, además de sumar siete títulos en el siglo actual.

Noticias del Arsenal

William Saliba ha sido vinculado al Real Madrid en las últimas semanas, ante lo cual ha respondido recientemente en entrevista para Telefoot.

“Por supuesto que es muy tentador cuando un club así se interesa por ti, pero antes de pensar en cualquier otra cosa, quería ganar títulos con el Arsenal”, declaró el central francés.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

