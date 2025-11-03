Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Slavia Praga vs. Arsenal, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Slavia Praga y Arsenal, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Slavia Praga recibe a Arsenal este martes 4 de noviembre a las 18:45 horas (España) en el estadio Eden Arena, por la cuarta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Slavia Praga vs. Arsenal de la Champions League 2025-26

Los Rojiblancos llegan al compromiso después de empatar por marcador de 0-0 frente a Atalanta en la fecha 3. El equipo dirigido por Jindřich Trpišovský es vigésimo octavo en la clasificación con dos puntos.

Por su parte, los Gunners vencieron por 4-0 a Atlético de Madrid en su más reciente partido de liga, con un doblete de Viktor Gyökeres, junto a las anotaciones de Gabriel y Gabriel Martinelli. El cuadro a cargo de Mikel Arteta es cuarto en la tabla con nueve unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Slavia Praga vs Arsenal, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones 2
SudaméricaFOX Sports (Argentina), ESPN Premium (Chile), ESPN (resto de Sudamérica), Disney+ Premium
MéxicoTNT Sports, HBO MAX
Estados UnidosParamount+, TUDN, ViX Premium, UniMás

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 2, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports, ESPN Premium, ESPN y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, TUDN, ViX Premium y UniMás.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Slavia Praga vs Arsenal

El partido se disputa este martes 4 de noviembre a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Eden Arena.

  • México:11:45 horas
  • Argentina:14:45 horas
  • Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Slavia Praga contra Arsenal alineaciones

Slavia PragaHome team crest

3-4-3

Formación

4-3-3

Home team crestARS
35
J. Markovic
2
S. Chaloupek
27
T. Vlcek
4
D. Zima
10
C. Zafeiris
12
Y. Mbodji
16
D. Moses
23
M. Sadilek
17
C
L. Provod
11
Y. Sanyang
25
T. Chory
1
D. Raya
2
W. Saliba
5
P. Hincapie
6
Gabriel
12
J. Timber
41
D. Rice
22
E. Nwaneri
16
C. Noergaard
19
L. Trossard
23
M. Merino
7
C
B. Saka

4-3-3

ARSAway team crest

SLP
-Alineación

Suplentes

Manager

  • J. Trpisovsky

ARS
-Alineación

Suplentes

Manager

  • M. Arteta

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Slavia Praga

Los Rojiblancos son los líderes actuales de la Fortuna Liga, donde son los actuales campeones, además de sumar siete títulos en el siglo actual.

Noticias del Arsenal

William Saliba ha sido vinculado al Real Madrid en las últimas semanas, ante lo cual ha respondido recientemente en entrevista para Telefoot.

“Por supuesto que es muy tentador cuando un club así se interesa por ti, pero antes de pensar en cualquier otra cosa, quería ganar títulos con el Arsenal”, declaró el central francés.

Cómo llegan al partido

SLP
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/0
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
0/5

ARS
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/0
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
0/5

Historial de Enfrentamientos Directos

SLP

Últimos partidos

ARS

0

Victorias

2

Empates

2

Victorias

1

Goles marcados

12
Partidos de más de 2.5 goles
2/4
Ambos equipos anotaron
1/4

Clasificación

