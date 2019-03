Simeone: "No imagino la próxima temporada sin Griezmann"

El entrenador del Atlético de Madrid fue consultado acerca de la posible salida del delantero francés, relacionado con el Barcelona.

Diego Simeone, entrenador del , aseguró este viernes que no imagina a su equipo sin Antoine Griezmann la próxima temporada. El futuro del delantero francés ha vuelto a ser relacionado con un posible fichaje por el Barcelona.

"Sinceramente, no me preocupa el tema Griezmann. Es un capitán del Atlético de Madrid, ha respondido siempre futbolísticamente, con hechos, lo que quiere. Ahora tenemos un partido importante en el que tendrá que responder", empezó diciendo el técnico argentino en la rueda de prensa previa al encuentro contra el .

Simeone volvió a ser preguntado por el atacante galo. "¿Si me imagino la próxima temporada sin Griezmann? No, no me imagino una temporada sin él porque tiene contrato con el club, es uno de los capitanes del Atlético, le dio todo desde que llegó y me imagino que mañana hará un partidazo. Es todo lo que me imagino en torno a Griezmann".

Por otro lado, sobre las posibilidades del Atlético en , sentenció: "Hasta que haya posibilidades, soy optimista. Exageradamente optimista. En una semana pueden pasar muchas cosas en el fútbol. Pero tenemos que propiciar resultados que generen esa posibilidad".

El Atlético (56 puntos) es el segundo clasificado de LaLiga, pero está a 10 unidades del líder del certamen, el (66 puntos).

Además, Simeone se refirió a la salida de Lucas Hernández al Bayern Munich: "Un agradecimiento a todo el trabajo que hizo Lucas en todos estos años, que no fueron muchos, pero al mismo tiempo fue intenso. Nos dio muchísimo como futbolista, lo queremos mucho como chico, el club hizo un gran esfuerzo para intentar retenerlo y él tomó la decisión de cambiar de equipo. Y siempre desearle lo mejor para su futuro".