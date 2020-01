Setién eleva a Riqui Puig, convocado ante el Granada

El técnico del Barcelona hizo que el canterano entrene con el primer equipo; el jugador, promesa del club, renueva su ilusión.

Parecía todo orquestado para que se fuera en enero: en diciembre de 2019, y por primera vez en la temporada, Riqui Puig entraba en una lista de Ernesto Valverde. Era para jugar el intrascendente partido que el debía disputar en ante el Inter, por la última jornada de una fase de grupos de en la que los catalanes ya estaban clasificados como primeros. Si la campaña no estaba siendo la que él esperaba, especialmente después de haberse codeado con los mejores el curso anterior, el chico de 20 años recibía otro duro golpe al ser uno de los dos descartes para la visita al Giuseppe Meazza (el otro, el portero Iñaki Peña). Poco más de un mes después, la ilusión del canterano azulgrana se eleva al cielo barcelonés con la llegada de Quique Setién.

LA ADVERTENCIA DE RIQUI PUIG

El 3 de noviembre pasado, el joven nacido en Matadepera había enviado un claro mensaje a Valverde y a la directiva del Barça. “No cierro la puerta a una salida, pero es verdad que a mí me gustaría tener más minutos arriba, hay bastante gente y cuesta tener minutos arriba. Si no tengo ningún minuto arriba, tendré que tomar una decisión”, sentenciaba. “No estoy entrenando tanto con el primer equipo esta temporada, el año pasado prácticamente estaba en la dinámica del primer equipo, entrenaba con ellos y bajaba a jugar con el B. Pero son cosas del fútbol y hay que tocar con los pies en el suelo”, recordaba.

Lo cierto es que, sea porque no quiso o porque no pudo, Valverde pasó totalmente de Puig durante toda la temporada 2019/20. Eso sí, consultado por la prensa acerca del ostracismo del futbolista y de su posible salida, el Txingurri se lavaba las manos: "Es algo que corresponde al jugador y al club", señalaba días después de que el centrocampista admitiera por primera vez la posibilidad de dejar el del club de su vida, aunque fuera a regañadientes.

Sobre ese mismo punto era consultado Patrick Kluivert, director de fútbol formativo de la entidad blaugrana. "No me importa lo que dijo. Cada uno quiere jugar en el primer equipo y después mira sus intereses. Para crecer no es malo ir cedido a un buen equipo para seguir creciendo como jugador y persona. Si Aleña se va al , para Riqui hay una opción más", señalaba el holandés antes de que, efectivamente, Aleña saliera con destino a .

SETIÉN LE DEVUELVE LA ESPERANZA

Nada más llegar Setién al Camp Nou, el barcelonismo vio en el nuevo técnico la posibilidad de que una de las grandes perlas de la cantera azulgrana recobrara el protagonismo que amenazó alguna vez con tener. En su primera rueda de prensa como preparador del Barça, y consultado por los chicos de la Masía, Setién aseguró: "Tengo una predisposición absoluta a cuidar de los chavales porque siempre que aparece un chaval nuevo hay una energía que permite que los de arriba no se relajen. Es un mensaje que he mandado siempre (...). Si progresan y se lo ganan pueden jugar en el primer equipo y ser uno más".

La respuesta de Setién habrá sonado muy bien en los oídos del propio Puig, de Ronald Araújo e incluso de Carles Pérez o Ansu Fati. Pero hacía falta que el ex técnico del Betis refrendara sus dichos con hechos. Y eso es lo que parece devolverle la ilusión a Riqui, a quien Setién le ha pedido que se ejercite con el primer equipo del Barça durante toda la semana. De hecho, le ha incluido en la convocatoria de cara al partido ante el , algo que se hacía evidente después de que, en los últimos días, Puig se quedara fuera de las convocatoria del Barça B para enfrentar al Badalona (míercoles pasado) y al (hoy).

El mediocentro de 169 centímetros de estatura ha disputado 17 partidos con el filial azulgrana en la actual temporada, marcando dos goles y dando dos asistencias en los 1.469 minutos que jugó.