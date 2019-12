Mercado de fichajes del Barcelona: "Riqui Puig tiene que subir al primer equipo del Barcelona"

Patrick Kluivert, director de fútbol formativo del club blaugrana, valora la situación después de conocerse la cesión de Aleñá al Betis.

El ya ha empezado a moverse en el mercado de invierno y este sábado hizo oficial la salida de Carles Aleñá como cedido al Real Betis para asegurarse que una de las joyas de la cantera tiene minutos en los próximos meses en Primera División.

Así las cosas, la marcha del canterano deja un hueco en la medular de la primera plantila culé que podría ocupar otro canterano prometedor como es Riqui Puig. De hecho, esa opinión la comparte Patrick Kluivert, director de fútbol formativo del club blaugrana.

"Creo que sí, depende de Valverde. Si hay un hueco abierto, creo que Riqui tiene que ser el primero en subir. Se lo he dicho a Riqui", comentó en Onda Cero.

Puig mostró su descontento ante la falta de oportunidades en el primer equipo pero la situación puede dar un vuelco ahora como valora el propio Kluivert: "No me importa lo que dijo. Cada uno quiere jugar en el primer equipo y después mira sus intereses. Para crecer no es malo ir cedido a un buen equipo para seguir creciendo como jugador y persona. Si Aleña se va al , para Riqui hay una opción más".