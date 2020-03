Sergio Batista se ilusiona con llegar a Colo Colo: "es una motivación muy grande"

El ex adiestrador de la Selección argentina asevera que está "preparado" para asumir el reto en Macul.

Si bien tiene todas sus actividades paralizadas en el Estadio Monumental, por efecto de la pandemia del coronavirus, Blanco y Negro sigue trabajando para contratar a un nuevo entrenador luego del despido de Mario Salas y el papelón en la fallida firma de Luiz Felipe Scolari.

Así es como ahora aparece en el panorama del Cacique el ex entrenador de la Selección argentina, , Talleres, entre otros, Sergio Batista, es una opción real para quedarse con el buzo y liderar el staff técnico que buscará sacar del mal momento al elenco albo.

"Es una motivación muy grande, de lo contrario habría dicho que no, y estoy preparado, sé que es una presión muy grande, como dirigir a o en , pero me pilla en un momento de mi carrera que quiero desafíos y estoy motivado. Me siento gratificado que un equipo como Colo Colo haya pensado en mí", indicó al programa Todos Somos Técnico de CDF.

Además el estratego sostuvo: "Hice debutar a Barroso en Argentinos Juniors, lo mismo a Matías Zaldivia, jugó con mi hijo y lo tuve desde chico, sin posibilidad de hacerlo debutar. Conozco a Pablo Mouche, Nicolás Blandi y Juan Manuel Insaurralde también, que son jugadores importantes".

Bajo esta línea Batista ya se ve trabajando en el Monumental. "Me tengo fe para unir al plantel, esto es Colo Colo y no alguien en particular, pero no he tenido la posibilidad de conocer en detalle la situación del plantel. Me gusta tener buena relación con el plantel, pero que haya respeto y disciplina, por ejemplo con los horarios. Lo contrario me enoja muchísimo", puntualizó.