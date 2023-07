Reportes: Rodolfo Pizarro, en la mira del LA Galaxy

Rodolfo Pizarro podría continuar su carrera en el LA Galaxy de MLS.

La llegada de Lionel Messi y Sergio Busquets al Inter Miami de la MLS ha puesto a Rodolfo Pizarro con un pie fuera del conjunto de la Florida. Por ello, el ofensivo mexicano ahora tiene que encontrar club para continuar con su carrera.

Ante la lesión de Javier Hernández, el LA Galaxy, según reportes de Franco Panizo de Miami Total Futbol y Michelle Kauffman de The Miami Herald que pudo confirmar GOAL, se ha convertido en una de las opciones para Pizarro, dado que el club de California busca continuar con su auge con la afición mexicana, que por ahora únicamente tiene en la cancha al mexicoamericano, seleccionado por México Efraín Álvarez.

Apenas este martes, Rodolfo dio pistas que el empate por 2-2 con el Columbus Crew habría sido su último partido con el equipo que ahora será dirigido por Gerardo Martino y que tendrá los ojos del mundo puestos en ellos.

"No sé, ahora con los movimientos que están haciendo. Cualquiera de nosotros se vaya a cualquier equipo, vamos a ver qué pasa. Creo que es difícil, ni tenía, no sabía, porque tengo contrato, no sabía que podía ser cambiado, es un poco raro, ya le pasó mucho a muchos compañeros que un día están y al siguiente no, es un poco raro, es la única liga en el mundo que hace esto, sí es raro, pero son las reglas y hay que acatar", dijo Pizarro.

Además del Galaxy, Pizarro cuenta con ofertas de clubes de la Liga MX, entre ellos Chivas, con quienes no negó haber tenido contacto su agente Manfredi Caleca.

"Mi representante está ahí, sí le han marcado varios equipos", dijo Rodolfo, quien termina su contrato con Inter Miami en diciembre del 2023.