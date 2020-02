¿River violento? La respuesta de Gallardo

En la previa del duelo ante Estudiantes, el DT le respondió a los que señalan a su equipo por su forma de marcar. "Es tendencioso decir eso", dijo.

River se juega la primera de las tres finales que le quedan en su cabeza a cabeza con Boca. Los dirigidos por Marcelo Gallardo visitan a este domingo y, en su habitual conferencia de prensa previa, el técnico se refirió a quienes tildan a su equipo de "violento".

"Escuché del juego violento de nuestros futbolistas y creo que es tendencioso ese comentario. No sé quién lo dijo, pero seguramente ha sido tendencioso", aseguró el Muñeco, y en la misma línea, agregó: "Si bien hay situaciones marcadas, como la de Matías Suárez en el último partido, nosotros también sufrimos entradas peligrosas en contra y no estamos pasando los videos. Es parte del juego. A veces los árbitros ven una actitud violenta que se puede tomar como grave y puede expulsar al jugador".

"Hasta Matías se sintió mal por esa entrada, me lo dijo. Un jugador violento no se siente mal después de una patada. Tengo casos de compañeros míos que me pegaban y me insultaban, esos te daban miedo. No creo que haya violencia en ese sentido", completó el entrenador riverplatense.

Más equipos

En ese sentido, Gallardo también habló sobre los futbolistas que podrían ser suspendidos si ven otra amarilla o son expulsados ante el Pincha. "Los jugadores saben y entienden que no podemos dar ningún tipo de ventaja con las amonestaciones. Los que tienen cuatro tarjetas deben tener los cuidados normales, no tienen por qué jugar condicionados. Sí hay que evitar amonestaciones estúpidas o innecesarias", concluyó.