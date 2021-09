El Millonario y el Rojo protagonizarán el gran clásico de la fecha y hasta podrían poner en juego la cima del campeonato

A pesar de que ninguno de los dos comenzó el segundo semestre de 2021 con el pie derecho, River e Independiente son dos de los animadores del campeonato, protagonizarán el gran clásico de la 10° fecha del Torneo de la Liga Profesional y hasta podrían poner en juego la cima del campeonato, dependiendo de cómo salgan el resto de los partidos.

El Millonario llega tras un ajustado triunfo con muchas bajas ante Sarmiento, mientras que el Rojo se recuperó en la última fecha con un contundente 3-0 sobre Colón: ambos marchan por debajo de Talleres y Lanús, los líderes del certamen, pero quien se lleve los tres puntos del Monumental podría convertirse en el nuevo puntero.

LA FORMACIÓN DE RIVER

Hay seis futbolistas que Marcelo Gallardo sabe que no estarán disponibles, pase lo que pase: Franco Armani, Julián Álvarez, Paulo Díaz, David Martínez y Robert Rojas se encuentran en plena disputa de la triple fecha de Eliminatorias, mientras que Nicolás De La Cruz fue desafectado por Uruguay por lesión pero, si llega a recuperarse, deberá ponerse a las órdenes del Maestro Tabárez para la Celeste.

Así, los focos pasan a los lesionados: Fabrizio Angileri habrá cumplido 18 días desde su desgarro en Brasil al igual que Jonatan Maidana, aunque de los dos, es el lateral quien tendría ciertas chances. Al mismo tiempo, Leo Ponzio podría volver a ser tenido en cuenta luego de la miocarditis posterior al Covid, mientras que el caso que debe analizarse día a día es el de Matías Suárez, que sufre una sinovitis en la rodilla que suele ser de difícil recuperación, aunque este miércoles se observó que ya no había líquido en dicha articulación y si bien sigue con tareas en kinesiología, los últimos chequeos arrojaron optimismo para el cuerpo técnico.

Si finalmente el Muñeco no logra recuperar a los mencionados ausentes, tiene poco margen para realizar modificaciones respecto al once en Junín, especialmente en la última línea, en la cual tuvo que "improvisar" con Enzo Pérez de líbero y Bruno Zuculini de stopper, ya que el juvenil Lecanda, central natural, no fue considerado.

Si repite el equipo, sería con Enrique Bologna; Alex Vigo, Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Felipe Peña Biafore, Milton Casco; Agustín Palavecino, Enzo Fernández, Jorge Carrascal; Braian Romero, Federico Girotti.

LOS CONVOCADOS DE INDEPENDIENTE

Falcioni tuvo un par de buenas noticias en la vuelta a las prácticas, con los regresos de Lucas González y Lucas Romero, quienes se perdieron varios partidos por sendos desgarros. Aunque serán evaluados en los próximos entrenamientos, se espera que ambos integren la convocatoria que irá a Núñez. Quien también podría reaparecer es Jonathan Herrera, que ya está trabajando a la par de sus compañeros luego de superar una pubialgia.

El artículo sigue a continuación

Aunque pueda volver a contar con los Lucas, Falcioni probablemente mantenga el mismo once que viene de derrotar a Colón en Avellaneda. No obstante, el DT podría inclinarse por la vuelta a la titularidad de Romero, pieza clave de su equipo durante las primeras jornadas, que el martes se entrenó a la par de sus compañeros.

¿El probable once? Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Insaurralde, Thomas Ortega; Alan Soñora, Domingo Blanco; Sebastián Palacios, Alan Velasco, Andrés Roa; Silvio Romero.

SEDE, DÍA, HORA Y ÁRBITRO

El partido entre River e Independiente se disputará el domingo 5 de septiembre, desde las 21:15 horas en el Estadio Antonio Vespucio Liberti. El arbitraje estará a cargo de Andrés Merlos.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado por Fox Sports Premium, disponible solo para aquellos que cuenten con el "Pack Fútbol" habilitado. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).