El resumen de Inglaterra vs. Irán por el Mundial Qatar 2022: goles, videos y estadísticas

Inglaterra e Irán se enfrentan en partido correspondiente a la primera fecha del Grupo B del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio Internacional Khalifa como escenario, se presenta una de las plantillas más interesantes del campeonato, frente a un rival que se presenta a su tercer Copa del Mundo consecutiva.

SIGUE EN DIRECTO EL INGLATERRA VS. IRÁN DEL MUNDIAL QATAR 2022

El Equipo de la Rosa se presenta al compromiso después de clasificar en la eliminatoria de la UEFA como líder de su grupo, por encima de selecciones como Polonia, Albania y Hungría. En la Eurocopa de 2020 terminó como subcampéon con cuatro goles de Harry Kane. En sus partidos más recientes igualó con Alemania, mientras que perdió con Italia y Hungría.

Por su parte, los Príncipes de Persia jugarán su sexto Mundial, tercero de manera consecutiva, quedando siempre eliminados en fase de grupos. Irán clasificó al campeonato como líder de su grupo de la fase final, por encima de Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos. En 2019 finalizó en el tercer puesto de la Copa Asiática con cuatro anotaciones de Sardar Azmoun.

A continuación, lo mejor del partido entre Inglaterra e Irán, correspondiente al Grupo B del Mundial de Qatar 2022.

Onces confirmados de Inglaterra e Irán. Phil Foden es suplente

📋 The staring XIs from #ENG and #IRN are in!#FIFAWorldCup | #Qatar2022