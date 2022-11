Inglaterra vs. Irán en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido del Mundial Qatar 2022

El equipo de Southgate barrió a una Irán que apenas presentó batalla

Inglaterra superó de manera sencilla a Irán (6-1) en el debut de ambas en el Mundial Qatar 2022. El cuadro de Gareth Southgate fue muy superior y sólo tardó en encontrar el primer tanto debido a un inicio accidentado de partido debido a la lesión del portero iraní (el partido estuvo detenido durante más de diez minutos).

Una vez que Bellingham abrió el marcador a la media hora de juego, el cuadro inglés encontró muchos más espacios y terminó mostrando una gran contundencia y eficacia a la contra. Mención aparte merece el futbolista del Dortmund que persiguen Real Madrid y Liverpool, pues fue el mejor del partido, apareciendo por todas las partes del campo.

Los ingleses completarían la goleada con un doblete de Bukayo Saka y goles de Sterling, Rashford y Grealish. Taremi hizo un doblete para Irán. Maguiré se retiró lesionado mediada la segunda mitad por un golpe en la cabeza y Harry Kane, máximo goleador del último torneo, no marcó pero dio dos asistencias.

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

INGLATERRA - IRÁN, GOLES Y MINUTO A MINUTO

Carlos Queiroz, tras el partido

"Más que una derrota esto es un buen entrenamiento para nosotros, para estar bien preparados para los próximos partidos. Este no era un resultado que contase para nosotros, para nosotros los partidos que cuentan son los partidos contra Gales y contra Estados Unidos"

"¿Cómo está Alireza? Aún no sabemos, los exámenes médicos de mañana nos dirán que tiene".

"Tenemos que mejorar el estar en el partido. Con todos los problemas que los jugadores están viviendo, es muy difícil. Pero seguro que la experiencia de este partido seguro que vamos a volver más fuertes y más metidos en el fútbol. Los jugadores tienen derecho a jugar pero no es lo único que estamos viviendo. Y, sinceramente, los aficionados que sólo nos apoyan cuando ganamos se pueden quedar en casa, no les necesitamos".

¡Final! Inglaterra se impone con claridad y se lleva los tres puntos!

Minuto 90+. ¡Gol de Taremi! Doblete del delantero del Oporto que no falló desde los once metros.

Minuto 90+. ¡Penalti a favor de Irán! El VAR dice que el agarrón de Dier y Rice es suficiente como para penalti.

Minuto 90. Nueve de descuento.

Minuto 89. ¡Gol de Grealish! Buena contra inglesa, Wilson cede atrás a Grealish y el jugador del City pone el sexto.

Minuto 72. ¡Gol de Rashford! Muy fácil. Kane habilita a Rashford y el jugador del United recorta hacia dentro, remata y pone el 5-1. Entra Callum Wilson por Harry Kane.

Minuto 70. Cuatro cambios en Inglaterra. Se va lesionado Maguire y entra Dier. También entran Rashford, Foden y Grealish. Se van Mount, Sterling y Saka.

Minuto 64. ¡Gol de Taremi! Gran pase filtrado dentro del área y el jugador del Oporto recorta distancias y marca el gol de la honra de Irán.

Minuto 61. ¡Gol de Saka! Jugada individual del futbolista del Arsenal que fue recortando hacia dentro hasta que logró encontrar buena opción de remate para hacer el cuarto.

Minuto 49. Se duele Harry Kane tras una entrada de Pouraluganji, el cual ve la amarilla. Se dolía del tobillo el delantero del Tottenham pero parece que va a poder continuar sin problemas.

Minuto 46. ¡Comienza la segunda parte! Queiroz no duda y realiza tres permutas para intentar cambiar la cara de su equipo.

¡Descanso! Un gran tramo final del primer tiempo de los ingleses les ha valido para dejar el partido encarrilado. 3-0.

Minuto 45+. ¡La ha tenido Jahanbakhsh! Le cayó un balón en el segundo palo con todo pero su volea se fue muy desviada. Remató horrible el jugador del Feyenoord.

Minuto 45. 14 de descuento.

Minuto 45. ¡Gol de Sterling! Gran jugada de los ingleses a la contra. Bellingham abre a banda, Kane logra marcharse por velocidad y pone un gran centro que Sterling remata de excepcional manera. Festival inglés.

Minuto 43. ¡Gol de Saka! Otro saque de esquina, Maguire la gana en el segundo palo y Saka la engancha para ponerla en la escuadra. Pedían falta los iranís del central del Manchester United pero el árbitro dice que no.

Minuto 35. ¡Gol de Bellingham! Gran centro de Luke Shaw y el mediocentro del Dortmund realiza un gran cabezazo para abrir el marcador.

Minuto 32. ¡Al larguero Maguire! Saque de esquina que cabecea el zaguero del United pero el travesaño impide el gol.

Minuto 29. ¡Casi marca Mount! Gran jugada de Inglaterra, Sterling habilita a Saka y Mount llega desde atrás y remata al lateral de la red. Llegó forzado pero era clara la ocasión.

Minuto 18. Se va Alireza y entra Hosseini bajo palos.

Minuto 15. ¡Pide el cambio Alireza! No va a poder seguir el portero de Irán.

Minuto 15. Se reanuda por fin el partido. Habrá un gran descuento en este primer tiempo.

Minuto 12. Se levanta ya Alireza aunque algo conmocionado. Veremo si puede seguir el portero iraní. Llevamos ya 4 minutos con el partido detenido

Minuto 8. Partido detenido a causa de que el portero Irání ha sufrido un golpe en la cara. Está siendo atendido por una hemorragia nasal.

Minuto 1. ¡Comienza el partido!

¡Suenan los himnos de Inglaterra e Irán!

Ya ha comenzado la ceremonia previa al partido con los escudos de Inglaterra e Irán en el terreno de juego

Ya están los jugadores de ambos equipos entrenando en el césped del Estadio Internacional Khalifa. En breves momentos recibirán las últimas instrucciones antes de que arranque el partido

Inglaterra llega a este duelo con buenas sensaciones. Bajo el mandato de Southgate, los ingleses fueron semifinalistas en 2018 y finalistas de la Eurocopa en 2021.

Once confirmado de Irán

📋 The staring XIs from #ENG and #IRN are in!#FIFAWorldCup | #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 21, 2022

Ya tenemos once confirmado de Inglaterra. Phil Foden es suplente

Your #ThreeLions to take on Iran! 🦁 pic.twitter.com/uU7SA2TAJB — England (@England) November 21, 2022

El choque entre el Equipo de la Rosa y los Príncipes de Persia, minuto a minuto.

Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. Inglaterra enfrenta a Irán en la fecha 1 del Grupo B del Mundial Qatar 2022, en el estadio Internacional Khalifa.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Inglaterra - Irán FECHA Lunes 21 de noviembre ESTADIO Internacional Khalifa | Doha, Qatar HORARIO 10:00 (ARG, BRA, CHI), 08:00 (COL), 07:00 (MÉX), 14:00 (ESP), 05:00 (PT), 08:00 (ET) (USA)

