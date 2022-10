Real Madrid vs. Shakhtar en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de Champions League 2022-2023

Sigue en directo todos los detalles del partido que se disputa en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid buscará este miércoles dejar prácticamente sentenciada la primera plaza del grupo y encarrilar la clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League. El equipo madridista recibe, eso sí, a un Shakhtar Donetsk que llega segundo con cuatro puntos y que en el caso de dar la campanada en el Bernabéu adelantaría a los blancos en la clasificación.

Todos los detalles del Real Madrid vs. Shakhtar de la Champions League 2022-2023 pulsando aquí

Para este partido, Carlo Ancelotti recupera a Luka Modric y Lucas Vázquez pero no puede contar para este partido con el portero, Thibaut Courtois. Motivo por el cual jugara de nuevo Lunin, en un partido muy especial al enfrentarse a un equipo de su pais, maxime tas todo lo que esta sucediendo con la invasion de Rusia.

Puedes suscribirte a DAZN a partir de 18,99€ al mes para ver LaLiga 2022-2023

Reacciones

Cuando acabe el partido...

Minuto a minuto

18:30 | En 15 minutos da comienzo el otro partido del grupo. Leipzig y Celtic de Glasgow se enfrentan con la sensación de que el que pierda tendrá muy complicado seguir soñando con los octavos de final.

18:00 | En alrededor de una hora conoceremos el once del Real Madrid. Todo apunta a que Fede Valverde y Eder Militao volverán al once. La gran duda es si jugará Modric. En el caso de que el croata no sea titular podrían jugar Camavinga o Rodrygo.

17:30 | Tres horas y media para que arranque el partido. Se espera de nuevo gran ambiente en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid sabe que una victoria le dejaría prácticamente pie y medio en octavos de final.

¡Buenas tardes a todos los amigos de Goal.com y bienvenidos a la retransmisión del partido entre el Real Madrid y el Shakhtar Donetsk de la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League 2022-2023. Quédate con nosotros para tener toda la información, con vídeos, alineaciones, goles, estadísticas y mucho más.

ACTUALIZA LA PÁGINA PARA VER MÁS VÍDEOS Y NOTICIAS...

La gran previa estadística de Goal del Real Madrid vs. Shakhtar de la Champions League

Esta es la tercera temporada consecutiva en la que el Real Madrid y el Shakhtar Donetsk se ven las caras en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Es el quinto encuentro que se juega durante tres temporadas seguidas en la fase de grupos, y el primero desde el Man City vs Shakhtar entre la 2017-18 y la 2019-20. La última vez que el Real Madrid se enfrentó a un equipo de manera consecutiva en la fase de grupos fue el Ajax, durante el periodo comprendido entre la 2010-11 y 2012-13.

El Real Madrid ha ganado cuatro de los seis partidos disputados frente al Shakhtar Donetsk en la Champions League, todos ellos en la fase de grupos, ganando ambos encuentros en la 2015-16 y en la 2021-22.

El Shakhtar Donetsk logró vencer como visitante al Real Madrid en la temporada 2020-21 de la UEFA Champions League durante la fase de grupos, en el partido disputado en el Alfredo Di Stefano. Solo cuatros equipos han conseguido vencer dos veces a los blancos como visitante en la competición: Ajax, Bayern Munich, Juventus y Roma.

El Real Madrid ha ganado sus seis últimos partidos de la fase de grupos de la UEFA Champions League, anotando 17 goles y tan solo habiendo recibido uno. Esta es su racha más larga de triunfos en fase de grupos en la competición tras el periodo entre noviembre de 2013 y septiembre de 2015, cuando lograron encadenar 10 partidos seguidos ganando.

Entre los equipos que se han enfrentado al Real Madrid en al menos cinco ocasiones en la UEFA Champions League, solo Juventus (44%), Bayern Munich (40%) y Manchester City (38%) tienen un mejor porcentaje de victorias contra ellos que el Shakhtar Donetsk (33% - 2/6). Si los ucranianos ganaran este partido, su porcentaje de victorias subiría hasta el 43%, colocándose solo por detrás de la Juventus (44%).

El Shakhtar Donetsk (1V 1E) buscará mantener su estatus de invicto en tres partidos consecutivos por primera vez desde la temporada 2014-15, cuando se clasificaron para octavos de final con Mircea Lucescu.

Al final de la J2, Vinícius Júnior lidera la tabla de jugadores que más ocasiones han creado (33) y participado en ocasiones (7) desde el comienzo de la 2021-22. De hecho, ningún jugador ha intervenido en más secuencias de jugadas que han terminado en gol que el brasileño en este periodo (18 – la mayor cifra junto a Robert Lewandowski).

El Shakhtar Donetsk tiene el porcentaje más alto de acierto en el remate en la presente UEFA Champions League (50%), habiendo visto la red en cinco de sus últimos diez intentos. Además, el equipo ucraniano ha marcado con cinco de sus seis remates a puerta hasta la fecha.

Vinícius Júnior ha participado en seis goles en los cuatro encuentros disputados frente al Shakhtar Donetsk en la UEFA Champions League (3 goles, 3 asistencias), su mayor cantidad contra un solo oponente.

Desde el comienzo de la pasada temporada, Thibaut Courtois es el portero que más porterías a cero ha logrado en la UEFA Champions League (7 – al final de la J2). De hecho, el belga no ha encajado ningún gol en sus últimos tres partidos de Liga de Campeones, su racha más larga imbatido en la competición.

PARTIDO Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk FECHA Miércoles, 05 de octubre ESTADIO Santiago Bernabéu, Madrid HORARIO 21:00

¿Dónde ver en directo el Real Madrid vs. Shakhtar?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar Liga de Campeones Movistar Liga de Campeones BAR Movistar Liga de Campeones 3 21:00 Sudamérica Star+ ESPN ARG: 16:00;



CHI: 16:00;



COL: 14:00 México SKY Sports 14:00

Alineaciones probables del Real Madrid vs. Shakhtar

Real Madrid (1-4-3-3): Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Tchouaméni, Kroos, Camavinga; Valverde, Vinicius y Benzema

Shakhtar Donetsk (1-4-3-3): Trubin; Konoplya, Bondar, Matvienko, Lucas Taylor; Stepanenko, Sudakov, Bondarenko; Shved, Mudryk y Lassina Traore.