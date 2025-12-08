Real Madrid vs. Manchester City, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Madrid recibe a Manchester City este miércoles 10 de diciembre a las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu, por la sexta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Real Madrid vs. Manchester City de la Champions League 2025-26

Los Blancos llegan al compromiso después de vencer por marcador de 4-3 a Olympiacos en la fecha cinco, con un poker de Kylian Mbappé. El equipo dirigido por Xabi Alonso es quinto en la clasificación con 12 puntos.

Por su parte, los Citizens perdieron por 0-2 a manos de Bayer Leverkusen en su más reciente partido en el certamen continental. El cuadro a cargo de Pep Guardiola es noveno en la tabla con 10 unidades.

Cómo ver Real Madrid vs Manchester City, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports (Argentina), ESPN Premium (Chile), ESPN (resto de Sudamérica) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y DAZN, con ESPN y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Hora de inicio del partido Real Madrid vs Manchester City

Liga de Campeones - Champions League Estadio Bernabeu

El partido se disputa este miércoles 10 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Santiago Bernabéu.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Noticias del equipo Real Madrid

Los Merengues se encuentran en su peor momento en la temporada, cediendo el liderato de LaLiga, hasta el punto que ya comenzaron a sonar los rumores sobre la salida de Xabi Alonso del banquillo y sus posibles sustitutos, resaltando nombres como Zidane y Klopp, mientras la presión aumenta para el técnico español.

Además, Eder Militao sufrió una grave lesión el pasado fin de semana, mientras que Mbappé tendrá que disputar el duelo de Champions con un dedo roto. La lesión del brasileño se suma a la de otros nombres importantes como Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold.

Noticias del equipo Manchester City

Por su parte, los Citizens vienen de un gran triunfo en la Premier League y se han metido de lleno a la carrera por el título. Ahora el objetivo es ganar en Europa para meterse a los puestos de clasificación directa a octavos de final.

Por su parte, Haaland se encuentra en gran forma, como líder actual de goleo en el balompié inglés, mientras una actuación memorable en un partido de alto perfil como este puede ayudar en la batalla por el próximo Balón de Oro.

