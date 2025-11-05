Real Betis vs. Olympique Lyon, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Betis recibe a Olympique Lyon este jueves 6 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio La Cartuja, por la cuarta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Europa League.

Sigue aquí en directo el Real Betis vs. Olympique Lyon de la Europa League 2025-26

Los Béticos llega al compromiso después de empatar por marcador de 0-0 frente a Genk en la fecha tres. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini es décimo sexto en la clasificación con cinco puntos.

Por su parte, los Gones vencieron por 2-0 a Basel en su más reciente partido en el certamen continental, con anotaciones de Coretin Tolisso y Afonso Moreira. El cuadro a cargo de Paulo Fonseca es tercero en la tabla con nueve unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Real Betis vs Olympique Lyon, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 3, Movistar Plus+, LaLiga TV Bar Sudamérica ESPN 3 (Argentina), ESPN (resto de Sudamérica), Disney+ Premium México ESPN 4, Disney+ Premium Estados Unidos Paramount+, TUDN, ViX Premium, UniMás

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 3, Movistar Plus+ y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 4 y Disney+ Premium.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 3, ESPN y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, TUDN, ViX Premium y UniMás.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Real Betis vs Olympique Lyon

Europa League - Europa League Estadio de La Cartuja

El partido se disputa este jueves 6 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio La Cartuja.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del Real Betis

Los Béticos se encuentran en buen momento a nivel nacional con solo una derrota en sus últimos cinco juegos, con lo que se encuentran en la quinta posición de la tabla general.

Noticias del Olympique Lyon

Los Gones son una de las principales opciones para recibir en calidad de préstamo a Endrick en enero, aunque tendrían que conformarse con solo seis meses de la magia del brasileño, quien busca de acuerdo a reportes, no contempla una opción de compra en un futuro movimiento lejos del Real Madrid.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

BET Últimos partidos OL 0 Victorias 1 Empate 1 Victoria Lyon 1 - 0 Real Betis

Real Betis 0 - 0 Lyon 0 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/2 Ambos equipos anotaron 0/2

Clasificación

Enlaces útiles