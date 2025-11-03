'Es una pena que no obtuviera el tercero' - Antony jugando con su 'corazón' y sintiéndose como en casa después de llevar al Betis a otra victoria en La Liga

El extremo brasileño fue imparable en la primera mitad, anotando dos goles y proporcionando una asistencia para asegurar la victoria antes del descanso. Hablando con Estadio Deportivo después del partido, Antony expresó su satisfacción con el resultado, que mantiene al Betis firmemente en la lucha por un puesto de clasificación para la Liga de Campeones.

Antony fue el arquitecto de la victoria en el Estadio Benito Villamarín, desmantelando por sí solo la defensa del Mallorca en una sensacional racha durante la primera mitad. Abrió el marcador en el minuto 10 antes de duplicar su cuenta y la ventaja del Betis en el minuto 34. No terminó ahí, ya que tres minutos más tarde asistió a Abde Ezzalzouli para el tercer gol, prácticamente dando por concluido el partido en solo 37 minutos.

La actuación fue una muestra del talento que llevó al Manchester United a gastar 95 millones de euros (£82m/$111m) en él en 2022. El Betis dominó el encuentro, registrando nueve tiros a puerta contra uno del Mallorca, con Antony como claro punto focal de su ataque.

"Muy contento con el resultado, es muy importante," dijo Antony tras el partido. "Sabíamos lo importante que era el partido de hoy porque perder los tres puntos en casa contra el Atlético fue muy duro. Ahora, ganar en casa es muy importante para nuestra confianza. Seguimos adelante. Estoy muy feliz con los dos goles y la asistencia. Es una pena que no obtuve el tercero, pero es parte del juego."