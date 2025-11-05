Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Primera División
team-logoRayo Vallecano
Campo de Futbol de Vallecas
team-logoReal Madrid
Mira el partido (España)Mira el partido (Estados Unidos)
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Rayo Vallecano vs. Real Madrid, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de LaLiga entre Rayo Vallecano y Real Madrid, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Rayo Vallecano recibe a Real Madrid este domingo 9 de noviembre a las 16:15 horas en el estadio de Vallecas, por la décima segunda jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Rayo Vallecano vs. Real Madrid de LaLiga 2025-26

El Rayo llega al compromiso después de perder por marcador de 0-4 a manos de Villarreal en la fecha 11. El equipo dirigido por Iñigo Pérez es décimo en la clasificación con 14 puntos.

Por su parte, los Merengues vencieron por 4-0 a Valencia en su más reciente partido de liga, con un doblete de Kylian Mbappé, junto a las anotaciones de Jude Bellingham y Álvaro Carreras. El cuadro a cargo de Xabi Alonso es líder en la tabla con 30 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Rayo Vallecano vs Real Madrid, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaDAZN, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar
SudaméricaDSports, DGO
MéxicoSky Sports
Estados UnidosESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN+ Plus y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Rayo Vallecano vs Real Madrid

crest
Primera División - Primera División
Campo de Futbol de Vallecas

El partido se disputa este domingo 9 de noviembre a las 16:15 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Vallecas.

  • México:09:15 horas
  • Argentina:12:15 horas
  • Estados Unidos:10:15 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Rayo Vallecano contra Real Madrid alineaciones

Rayo VallecanoHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-2-3-1

Home team crestRMA
13
A. Batalla
2
A. Ratiu
3
P. Chavarria
24
F. Lejeune
32
N. Mendy
19
J. de Frutos
17
Unai López
6
P. Ciss
18
Álvaro García
4
P. Diaz
7
C
I. Palazon
1
T. Courtois
17
R. Asencio
8
C
F. Valverde
18
A. Carreras
24
D. Huijsen
7
Vinicius Junior
6
E. Camavinga
15
A. Guler
5
J. Bellingham
21
B. Diaz
10
K. Mbappe

4-2-3-1

RMAAway team crest

RAY
-Alineación

Suplentes

Manager

  • I. Perez

RMA
-Alineación

Suplentes

Manager

  • X. Alonso

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Rayo Vallecano

El Rayo busca el equilibrio entre LaLiga y la Conference League. A nivel nacional ocupan la décima posición, a cuatro puntos de distancia de los puestos a competiciones de la UEFA. A nivel continental están en la lucha por clasificar a la siguiente fase de la Conference.

Noticias del Real Madrid

Por su parte, los Merengues vienen de una dura derrota en duelo de gigantes europeos frente a Liverpool.

Al mismo tiempo, no se detienen los rumores respecto a la relación entre Xabi Alonso y Vinícius Júnior, así como una posible salida del brasileño del club.

Cómo llegan al partido

RAY
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/9
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

RMA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/2
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Historial de Enfrentamientos Directos

RAY

Últimos partidos

RMA

0

Victorias

3

Empates

2

Victorias

6

Goles marcados

8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Clasificación

Enlaces útiles

0