Rayados de Monterrey vs Xolos de Tijuana, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Monterrey recibe a Xolos este sábado 31 de enero a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA, como parte de la jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Monterrey vs Xolos del torneo Clausura 2026

Los Rayados han mejorado tras caer en la primera fecha con Toluca en casa con dos victorias consecutivas en calidad de visitante, por lo que en esta oportunidad, van por su primer triunfo del año en el 'Gigante de Acero' frente a su público.

Tijuana marcha invicto en la competencia con una victoria y dos empates y expondrán esa racha ante los de la 'Pandilla' en el que será hasta el momento, su prueba más complicada contra una de las plantillas más poderosas del futbol mexicano.

Aquí en GOAL, te decimos cómo ver la transmisión de este partido de la Liga MX:

Cómo ver Rayados de Monterrey vs Xolos de Tijuana, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Canal 5, TUDN, Vix Premium, Layv Time Estados Unidos TUDN, Univisión Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en exclusiva a través de Canal 5, TUDN, Vix Premium y el Canal de YouTube Layv Time, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN y Univisión. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Rayados de Monterrey vs Xolos de Tijuana

Liga MX - Clausura Estadio BBVA

El partido se disputa este sábado 31 de enero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio BBVA.

México: 19:00 horas

Estados Unidos:20:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas España:02:00 horas (domingo 1 de febrero)

Noticias del equipo y escuadras

Monterrey contra Tijuana alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager D. Torrent Alineación probable Suplentes Manager S. Abreu

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Rayados de Monterrey

Los Rayados han recompuesto el camino tras su sorpresiva caía en la jornada 1 ante el Toluca y quieren una victoria más en esta oportunidad, para mantenerse en los primeros planos de la tabla general y comenzar a buscar el liderato que ostentan las Chivas en estos momentos.

De momento, se espera que Germán Berterame sí tenga actividad con Monterrey, toda vez que aún no se ha definido su posible salida al Inter Miami, quienes estarían dispuestos a pagar cerca de 15 millones de dólares por el delantero argentino naturalizado mexicano.

Domenec Torrent buscará gestionar bien a su plantilla en este compromiso, pues la siguiente semana hacen su presentación en la Concacaf Champions Cup, donde estarán visitando al Xelajú de Guatemala, en busca de reconquistar el torneo, mismo que ganaron por última vez en la edición 2021 tras superar al América en la final.

Noticias de Xolos de Tijuana

Xolos de la mano de Sebastián Abreu, se mantienen invictos y exponen esa condición ante un Monterrey que luce como una prueba sumamente complicada para su causa, en busca de salir bien librados de una de las canchas más difíciles del futbol mexicano.

Tijuana tendrá una baja sensible, pues Gilberto Mora no podrá participar en este duelo por una lesión muscular que le impidió tener actividad con la Selección mexicana y su reaparición en las canchas dependerá de cómo evolucione de la molestia en las siguientes semanas.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles