Rayados de Monterrey vs Xelajú, Concacaf Champions Cup 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Monterrey recibe a Xelajú este miércoles 11 de febrero a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA como parte del juego de vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup.

Los Rayados han caído nuevamente en la irregularidad y en el duelo de ida, sufrieron para sacar el empate en su visita a Guatemala; sin embargo, continúan siendo favoritos para acceder a la siguiente fase de la competencia internacional.

Por su parte, el conjunto del 'Aguerrido' se presenta a Nuevo León con el papel de víctima y tratará de planear un juego inteligente para tratar de sorprender a los Regios y meterse a los octavos de final del certamen.

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Fox One Estados Unidos TUDN, Vix Premium Sudamérica y Centroamérica Disney Plus, ESPN España Sin transmisión

El partido será transmitido a través de Fox One en México, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN y Vix Premium. Para Sudamérica y Centroamérica, Disney Plus y ESPN será quien transmita el juego y en España no podrá verse.

Hora de inicio de Rayados de Monterrey vs Xelajú

CONCACAF Liga de Campeones - CONCACAF Final de la Liga de Campeones Estadio BBVA

El partido se disputa este miércoles 11 de febrero a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el Estadio BBVA.

México: 21:00 horas

Estados Unidos:22:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 00:00 horas

00:00 horas España:04:00 horas (jueves 12)

Noticias del equipo y escuadras

Monterrey contra Club Xelaju alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager D. Torrent Alineación probable Suplentes Manager R. Hernandez

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Rayados de Monterrey

Rayados nuevamente atraviesa por un 'bache', pues no fueron capaces de ganar en su visita al Xelajú y el pasado fin de semana, cayeron contra América en el Ciudad de los Deportes, por lo que esperan que este duelo sea un bálsamo para volver a la senda de la victoria lo antes posible.

El delantero Uros Djurdjevic ya debutó en la Liga MX en el partido contra las Águilas y se espera que pueda tener participación con los Regios nuevamente en este compromiso, en el que buscará estrenarse como goleador de su nuevo equipo e impulsarlos a los octavos de final de la competencia de la zona.

Monterrey es uno de los grandes candidatos a conquistar la Concacaf Champions Cup, dado el gran éxito que ha tenido en el torneo en los últimos años, por lo que esperan poder alzar el título una vez más para clasificarse a la Copa Intercontinental y al Mundial de Clubes, en el que quiern una revancha tras haber quedado eliminados en octavos de final contra el Borussia Dortmund.

Noticias de Xelajú

Parece una misión casi imposible, pero el Xelajú tratará de dar la 'campanada' en el 'Gigante de Acero' y meterse a la siguiente fase de la Concacaf Champions Cup, para lo cual, ni siquiera necesita ganar el partido, pues un empate con dos o más goles los avanza gracias al criterio del gol de visitante.

Quien resulte ganador de esta eliminatoria entre los Rayados de Monterrey y los 'Superchivos', se estará midiendo en los octavos de final al vencedor de la llave que disputan Cruz Azul y Vancouver FC, donde La Máquina lleva ventaja de 3-0 y tiene pie y medio en dicha instancia.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

