Raúl Jiménez, en contra de que le den el título a Cruz Azul

El delantero aseguró que no sería justo que la Máquina se corone anticipadamente.

Pese a vivir a más de 8000 kilómetros de distancia respecto a , Raúl Jiménez busca mantenerse informado respecto a lo que sucede en el campeonato azteca, la Liga en la que debutó en el 2011 vistiendo la camiseta del América.

En entrevista con ESPN, el delantero del aseguró que él no estaría a favor de que el torneo se culmine anticipadamente y la Máquina sea campeona: “Darle el título a no es una opción, porque ha hecho méritos, pero falta mucho, va apenas a la mitad de torneo. León estaba atrás y había otros peleando la cima. Debe seguir igual”, aseguró.

Curiosamente, durante su niñez en Tepeji del Río, Raúl Alonso defendió la causa Celeste en categorías inferiores. Incluso, se sabe que es el club al que apoyaba él y su familia hace algunos ayeres.

Igualmente, se mostró crítico respecto a la desaparición del Ascenso MX, considerándolo un error para el futuro del certamen: “No estoy de acuerdo, porque se pierde la esencia de competir. Los clubes que peleaban el descenso se pueden tirar a la hamaca y estar cómodos, no es como en otras ligas en el mundo en donde te ibas al descenso por tener un año malo; me parece increíble, pero al final la decisión parece estar tomada y pues, ¿qué se puede hacer?”, cerró.