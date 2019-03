No tiene desperdicio: "Rajada" brutal de Maradona contra la AFA

No sé lo que será Tapia, si será profesor de matemáticas o qué, pero no tiene ni puta idea.

Diego Armando Maradona, entrenador del mexicano y leyenda argentina, no se muerde la lengua. Ha sido así toda su vida, pero esta vez "El Pelusa" ha soltado "la madre de todas las rajadas" contra la AFA y los dirigentes del fútbol argentino tras la debacle en el amistoso ante Venezuela, donde la albiceleste cayó por 3-1. Ante la pregunta de si pudo ver el partido, Maradona fue rotundo. "¿ ?... No, yo no veo películas de terror", indicó. Acto seguido, descargó una crítica durísima sobre el nivel actual de la selección de Argentina.

"Los ineptos que siguen gobernando la selección, ¿creían que le iban a ganar a ? ¿Quién era el único estúpido que lo pensaba? Venezuela es un equipo que está formado y en Argentina entraron por la ventana, ni siquiera por la puerta, porque traicionaron y mienten. Así, Argentina no va a ganar un partido", dijo Maradona, que siguó arremetiendo contra la AFA y concretamente, contra su presidente, Chiqui Tapia. "Sé lo que estarán pensando Ruggeri, Batista, Giusti, Pumpido, Caniggia... Que este equipo no merece la camiseta. Los que yo nombré la llevan tatuada, la tenemos tatuada. Dimos la vida para que venga uno... No sé lo que será Tapia, si será profesor de matemáticas o qué, pero no tiene ni puta idea" sentenció Maradona.

De propina, Maradona confesó que siente lástima por los jugadores, pero no por los dirigentes de la AFA: "Lo lamento por los jugadores que tienen que poner la cara cuando no la debieran poner. La tendrían que poner los dirigentes, que son los tienen que armar un semillero y empezar a hacer las cosas bien. Pero no regalar el prestigio que alguna vez le dimos. Al único que rescato es a Menotti. No me hablen de los dirigentes porque me tiraron abajo 15 años de carrera y 15 años de selección". Palabras durísimas, contundentes y descarnadas en el peor momento de la selección albiceleste.