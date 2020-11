Rafael Dudamel llegó a Chile para hacerse cargo de la U

"Sabemos de la necesidad de tener un rol protagónico", dijo el venezolano, ambicioso, tras aterrizar en Santiago.

Rafael Dudamel arribó al Aeropuerto de Pudahuel, en Santiago, para comenzar su nueva aventura como entrenador de Universidad de . Luego de la salida de Hernán Caputto, el venezolano fue el elegido para tomar las riendas del conjunto azul.

El equipo se encuentra en el quinto casillero del Campeonato Nacional 2020 con 26 unidades, tras 17 partidos jugados, muy lejos del líder , que suma 39 e incluso con un encuentro pendiente. Es por eso que el ex DT de la Vinotinto aspira a lograr un repunte en la recta final del torneo.

"Sabemos de la necesidad de tener un rol protagónico. Sabemos que contamos con un plantel que ha estado en un buen rendimiento y nosotros trabajaremos desde nuestra ilusión y desde nuestro conocimiento para elevar ese rendimiento", adelantó el ex arquero, cuyo último plantel fue Atlético Mineiro.

Además, el nacido en San Felipe (estado de Yaracuy) dejó en claro que va a "disfrutar" de su trabajo pero con total seriedad. "En todas las empresas, las normas son necesarias y no he conocido una empresa o un equipo ganador en donde cada uno haga lo que quiera. Me gusta el respeto, la transparencia y creo que esos son valores que ya tienen los futbolistas de la U", consideró.

El primer desafío del venezolano a cargo del elenco azul será el domingo ante Santiago Wanderers, por la decimoctava fecha del certamen doméstico.

En su palmarés destacan la Liga Venezolana con ULA FC y Atlético Zulia, en 1990-1991 y 1997-1998, respectivamente. Además, logró la primera División en al mando de en la temporada 1998. Mientras que con Mamelodi Sundowns, se coronó en la Liga Sudáfricana en el curso 2005-2006. En el plano internacional, logró alzar la Copa Merconorte con en 2001.

Por la Vinotinto debutó como entrenador en abril de 2016. A partir de allí, estuvo al mando del equipo en 42 partidos entre compromisos oficiales y amistosos, con 12 victorias, 17 empates y 13 derrotas, 52 goles a favor y 49 en contra. Antes de tomar el mando de su representativo, el DT tuvo a su cargo a la selecciones menores, dirigiendo tanto a la Sub 17 como a la Sub 20, logrando clasificar a los mundiales de 2013 y 2017, respectivamente.

Las últimas presentaciones con Dudamel al mando habían sido positivas. Después de alcanzar los cuartos de final en la de 2019, el equipo disputó cuatro amistosos, con un empate frente a Colombia (0-0) y triunfos ante (4-1), Trinidad y Tobago (2-0) y (1-4).