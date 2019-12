Mercado de pases de Universidad de Chile 2020 en vivo: refuerzos, altas, bajas y rumores

Toda la información sobre los fichajes del cuadro de Hernán Caputto. Mientras Rafael Caroca fue finiquitado, Fernando Cornejo firmó su contrato.

Luego de una de las peores temporadas de su historia, Universidad de lleva adelante una importante renovación del plantel de cara al curso 2020. En ese contexto, este lunes oficializó la salida de ocho jugadores. Dentro de ese éxodo masivo, destaca el adiós de Sebastián Ubilla. Esto debido a que la concesionaria Azul Azul decidió no renovar el contrato al formado en Santiago Wanderers.

De esta forma, el 'Conejo' terminó una relación de más de 7 años con la institución, en la que logró convertirse en uno de los 20 máximos goleadores azules, al firmar 52 conquistas en competiciones oficiales. Y en la que también alcanzó los torneos de Apertura 2014 y Clausura 2017, además de las ediciones 2012-2013 y 2015 de la Copa Chile.

Los azules publicaron la información en su sitio web, en donde mencionaron a todos los futbolistas que dejaron el club: Gonzalo Collao, Rodrigo Echeverría, Lucas Aveldaño, Pablo Parra, Marcos Riquelme, Leonardo Fernández, Nicolás Oroz y el mencionado Ubilla. Cabe recordar que la larga lista de salidas se suma a la de Johnny Herrera, que no fue renovado y jugará el próximo año en .

Otro jugador que no seguirá en el CDA es Rafael Caroca, quien estaba lejos de los planes del técnico Hernán Caputto. El mediocampista fue finiquitado este jueves y partirá a Deportes . Esto tras rechazar la transacción con por Luis Del Pino Mago.

Repasa, a continuación, todo el mercado de fichajes de :

FERNANDO CORNEJO

La U oficializó este jueves al volante Fernando Cornejo como su primer refuerzo para la temporada 2020. El futbolista de 23 años llega a préstamo desde por un año y con opción de compra.

En su arribo, el mediocampista -que consiguió la clasificación a la con el cuadro Pirata- señaló que "estoy contento por este nuevo paso en mi carrera, la verdad es que viví momentos muy complicados y llegar a un club grande es una felicidad tremenda para mí, para mi familia y espero lograr cosas acá", señaló al sitio web de los azules.

"Siempre trato de dejarlo todo dentro de la cancha y cuando me toque jugar lo haré nuevamente y espero que este año 2020", añadió el jugador con pasado en y . Cornejo, con el elenco de Patricio Graff “disputó un total de 23 partidos en las 24 fechas del Campeonato Nacional de 2019, todos como titular”, destacaron en la tienda laica.

Desde Coquimbo Unido al Romántico Viajero.

LUIS DEL PINO MAGO

El otro nombre que llegará a reforzar al conjunto estudiantil es Luis Del Pino Mago. La dirigencia azul llegó a un acuerdo con Palestino, club que tenía una opción de compra con el defensa venezolano. De hecho, el timonel de los árabes, Jorge Uauy, aseguró que llegaron a un "completo acuerdo" con el club para su inminente traspaso.

Respecto al conflicto que tuvieron con los azules, el mandamás de los tetracolores explicó: "Ellos aceptaron que definitivamente no obtuvieron la información correcta y cuando se dieron cuenta de eso, enmendaron el camino y llegaron a un completo acuerdo", indicó en diálogo con Radio Cooperativa. Y es que la directiva del club había expresado su molestia por "ensuciar" la negociación con el futbolista después que la U le ofreciera un mayor sueldo. La negociación se haría a través de un préstamo por Matías Campos López a bajo costo.

LUCAS PASSERINI

Hace unos días surgió el rumor de que la U estaría tras los pasos de Lucas Passerini, jugador de los registros de Palestino y goleador del pasado torneo, con 14 conquistas. Eso sí, desde la tienda ‘árabe’ fueron claros en señalar que quien quiera llevarse al oriundo de Formosa -que está pronto a obtener su carta de nacionalidad chilena- deberá cancelar la suma de tres millones de dólares.

Sin embargo, desde también se comunicaron con el conjunto de colonia para conocer los alcances de una eventual transacción. La carta de Passerini pertenece a Estudiantes de Buenos Aires (de la B ), y se espera que los tetracolores ejecuten la opción de compra del 50 por ciento.

Eso sí, el presidente de los árabes, Jorge Uauy, aseguró que "Palestino no tiene ninguna oferta en la mesa ni ningún club ha preguntado por Lucas Passerini, para que quede absolutamente claro. Lo que ha salido en la prensa es pura invención".

"No existe ninguna opción de que llegue a Colo Colo, ellos no están interesados en el jugador ni han conversado con Palestino, así como tampoco ningún otro club", añadió.

WALTER MONTILLO

Otro que podría reforzar a la U es Walter Montillo, aunque en Tigres dan por hecho que el volante no se moverá de Argentina. La búsqueda de un nuevo refuerzo urge en la concesionaria, y es por esa razón el director deportivo del club, Rodrigo Goldberg, reconoció que "hoy estamos haciendo todo lo humanamente posible para que Walter Montillo pueda llegar a la U. Ojalá lo podamos lograr, y yo sé que él quiere". La Ardilla se ofreció en varias oportunidades para regresar al cuadro azul; sin embargo, nunca llegó a buen puerto con el entonces presidente Carlos Heller.

"Entendemos que tiene contrato vigente, no queremos causarle ningún problema ni perjuicio, el vendrá en la medida que pueda. Si eso significa un trauma o peleas, probablemente no se dé. Pero estamos trabajando de la manera más silenciosa posible, precisamente para no causarle daño a nadie", agregó el Polaco.

"No se ha caído la opción, pero no es algo que estemos forzando. Tienen que darse varias cosas que lamentablemente no puedo contar, varias circunstancias para que haya humo blanco", sentenció.

PABLO ARÁNGUIZ

El otro nombre que asoma para reforzar a Universidad de Chile es el volante Pablo Aránguiz. El jugador ya le habría comunicado a sus cercanos que tiene interés en llegar al CDA. Así, su parte negociadora está dispuesta a comenzar las tratativas rápidamente con los azules, siempre y cuando el Dallas FC de defina qué hará con futbolista que viene de sumar un total de 844 minutos en 20 partidos oficiales jugados en la . No registró conquistas el pasado curso.

MATÍAS RODRIGUEZ

La U buscará retener y hacer el último esfuerzo por Matías Rodríguez, luego que el pasado martes se confirmara que no llegaron a un acuerdo para su permanencia. Según informa El Mercurio, desde el CDA llamaron al jugador para negociar por última vez con el afán de llegar a un consenso. “Se hará un último intento, por eso se le llamó, pues lo queremos en la U. Se hará un último esfuerzo, asumiendo que las cifras siguen lejos”, reconocieron desde la tienda laica al matutino.

Este martes, Danilo Méndez, representante del futbolista, fue claro en su postura: “Le ofrecieron seguir por la mitad del sueldo y ya en su renovación anterior, ya había bajado su salario en un 35%. Fue una oferta para que se fuera”, puntualizó. De este modo, el club deberá incrementar la propuesta por el lateral para que siga formando parte del plantel en el curso 2020.

GONZALO BERGESSIO

Gonzalo Bergessio es otra de las alternativas para Universidad de Chile. El delantero uruguayo finalizó su contrato en Nacional y, según apunta El Gráfico, la dirigencia encabezada por José Luis Navarrete inició los contactos para buscar su contratación.

"La opción de Bergessio genera consenso en toda la mesa del directorio y en el cuerpo técnico que comanda Hernán Caputto, considerando el principal objetivo es llegar a la fase grupal de ", detallan. El exSan Lorenzo, de 35 años, viene de anotar 20 goles en el pasado curso y se encuentra en calidad de jugador libre tras su paso por Montevideo.