¿Quién es Julian Araujo, mexicano del LA Galaxy y cómo juega?

El mexicoamericano ha sido convocado por Estados Unidos en selecciones menores y está en la mira de Gerardo Martino para el Tri.

Gerardo Martino es conocido como un entrenador que también ‘le echa el ojo’ a los futbolistas mexicoamericanos que destacan en sus respectivas ligas y el caso del defensor del LA Galaxy Julian Araujo no es la excepción.

Nacido en 2001 en Lompoc, California, Araujo es considerado como una de las joyas del equipo de Guillermo Barros Schelotto, una situación que no es para menos pues poco a poco fue ganándose la confianza del entrenador argentino para ocupar la titularidad.

La principal carta de presentación de Araujo, además de lo presentado en divisiones inferiores es su plurifuncionalidad que ha sabido aprovechar el conjunto angelino en la .

A continuación, en Goal repasamos su trayectoria, números y cómo juega:

CÓMO JUEGA Y CÓMO ALINEA LA GALAXY CON ÉL

Julian puede jugar como lateral derecho o interior, además de tener el fuelle necesario si se le requiere como extremo por la misma banda. Contrario a sus competidores de posición, la versatilidad en la cancha y la edad son una ventaja que puede utilizar a su favor.

En la última temporada, ha priorizado un dibujo táctico, aunque también le dio oportunidad a uno que le brinda mayor posesión en mediocampo y uno que lo convierte en un equipo agresivo: el 4-2-3-1 como una tendencia, pero también el 4-3-3 ofensivo y el 4-1-4-1.

Como extremo tiene por izquierda a Cristian Pavón y a Sebastian Lletget detrás del ‘9’ mientras que como lateral tiene a Emiliano Insúa como lateral izquierdo, Nick DePuy como central por izquierda y el capitán Daniel Steres como central por derecha.

Mientras no ocupa una posición ofensiva pues lo utilizan como defensor, dicha posición es ocupada por el mexicoamericano Efraín Álvarez que también ha llamado la atención en el futbol de .

SU CV Y NÚMEROS

Luego de forjarse en la Academia del en Casa Grande California, Julian pasó a la Academia del LA Galaxy donde continuó con su desarrollo futbolístico hasta recibir su primer contrato profesional con el conjunto angelino.

En la MLS ha disputado 24 partidos a lo largo de una carrera que está comenzando en los que marcó tres goles. En el MLS is Back en Orlando disputó dos partidos sin goles, en USLC jugó dos encuentros, en Leagues Cup tuvo participación en un cotejo, misma cantidad en la US Open Cup.

HISTORIAL CON SELECCIÓN

Aunque ya tuvo minutos con Estados Unidos en Sub16, Sub18, Sub19, Sub20 y Sub23, no ha visto participación con Selección mayor. En el único partido para el que fue convocado, frente a en febrero de 2020 no tuvo minutos y se quedó en el banquillo de suplentes.

Ahora, de cara al encuentro frente a Guatemala como partido amistoso a disputarse el 30 de septiembre, Martino no lo descartó para al igual que al propio Efraín.

Araujo se encuentra en una encrucijada pues además del combinado de las barras y las estrellas, Goal ha podido conocer que también seduce vestir la camiseta del Tri.

“Es difícil, me estreso mucho al respecto. He recibido llamadas telefónicas de ambos técnicos y cuerpos técnicos. Estoy esperando para ver quién me dará la mejor oportunidad para mi carrera. Hasta ahora, Estados Unidos me la ha dado. Pero no sabemos qué pueda pasar. Me iré con quién me de una mejor proyección para un futuro exitoso en mi carrera”, reveló en su momento al Podcast de MLS, Extratime.

Barros Schelotto, entrenador en turno de Julian en el LA Galaxy declaró hace unas semanas a pregunta expresa de Goal que el futbolista de California debía seguir lo que le dictara el corazón para un mejor futuro.

“Cuando le llegue la oportunidad real de la selección de Estados Unidos o México, debe ser él quien decida y haga lo mejor para su carrera y para él mismo. Porque esto muchas veces se decide más con el corazón que con la razón”, reveló el argentino.

Ahora será decisión de Julian si cambiará de asociación y se unirá al combinado mexicano o continuará su carrera en selección con Estados Unidos que le abrió las puertas en un principio.