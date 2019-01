¿Quién es Emiliano Sala, el argentino del Nantes que fichó por el Cardiff City?

El delantero del Nantes era otro de los jugadores extranjeros brillando en Le Championnat y llamó la atención de la Premier League.

Cuando comenzó la temporada, lo último en lo que Emiliano Sala habría estado pensando era en las comparaciones con la estrella de Barcelona Lionel Messi pero sus registros goleadores estaban tan cerca que su rendimiento le hizo fichar en este mes de enero por el Cardiff para marcharse a la Premier League.

Esta temporada tenía promedios goleadores cercanos a Kylian Mbappe del Paris Saint-Germain y Krzysztof Piatek del Genoa y era uno de los jugadores revelación de las grandes Ligas Europeas.

El jugador nacido en Argentina en 1990 ha desarrollado casi toda su carrera en Francia, dede que empezó en el Girondins de Burdeos, que lo fue cediendo a distintos clubes como el Orlenas, el Niort y el Caen antes de que acabara triunfando en el Nantes, donde sus goles le llevaron a llamar la atención del campeonato inglés.

"Eso está bien", le dijo a L’Equipe, riendo. "Es cierto que es algo especial para mí. Pero lo que me interesa es poder progresar.

"Había visto que Mbappe estaba marcando un gol cada 55 minutos, pero no había visto que estaba delante de Messi. ¡Voy a tener que trabajar realmente ahora!".

Incluso cuando el equipo estaba sufriendo con Cardoso al mando, Sala anotaba cuando se le daba la oportunidad y ahora, con Vahid Halilhodzic a cargo desde octubre, lo ha visto prosperar.

Un 'hat-trick' contra el Toulouse fue el primero de su carrera profesional en el máximo nivel, mientras que un gol contra el Amiens siguió el fin de semana pasado. Y pese a jugar solo unos minutos al final del partido de la Copa de la Liga contra el Montpellier del martes, volvió a anotar.

Entre todas las competiciones, sumaba 13 goles en 21 apariciones. "Hablamos el mismo idioma", dijo el delantero, que ha pasado los últimos ocho años en Francia después de llegar a los equipos juveniles del Burdeos. "Fue un gran atacante con estadísticas impresionantes, y me ha dado algunos consejos.

"Con él, jugamos de manera más directa, con un sólido bloqueo defensivo y una alta presión para ayudarnos a atacar más rápido. Nos está dando más oportunidades".

Muchas veces criticado como un jugador que no llena el ojo de los expertos, Sala no está frustrado por tales críticas.

"Francamente, soy alguien realmente honesto, y eso no me molesta en absoluto", dijo.

"Tengo mi estilo, es mi naturaleza, no voy a cambiar a los 27, ¡soy argentino!

"Estar en el campo, dar todo por mí mismo y tal vez marcar un gol, y ver a un amigo o un miembro de mi familia feliz en las gradas, eso es lo que me hace feliz".

"Leí una frase hace unos días: 'Los hombres pueden mentir, pero los números no pueden'", dijo. "Sin embargo, el fútbol me ve, solo soy un tipo que hace todo lo posible.

"Algunas personas me han dicho que me detenga y economice mis esfuerzos, pero voy a seguir haciendo las mismas carreras y trataré de ser igual de eficiente. No quiero cambiar".

Su objetivo a medio plazo, sin embargo, era jugar en Europa. En consecuencia, el Nantes ya sabía que tenía que disfrutar de él mientras puediera y así ocurrió cuando en enero llegó a un acuerdo para marcharse a Gran Bretaña, donde espera iniciar una nueva experiencia profesional.