Quién es Dalila Ippolito, la argentina que firmó con Juventus

La joven de tan solo 18 años se sumó a la plantilla del actual campeón en Italia, convirtiéndose en la primera argentina en competir en la Serie A1.

Dalila Ippolito, la mediocampista de 18 años de la Selección , fichó con la , actual campeón italiano de fútbol femenino y se convirtió formalmente en la primera argentina en formar parte de la Serie A1.

"Un nuevo talento enriquece la plantilla de la Juventus: Dalila Ippolito, clase 2002, desde hoy es una jugadora bianconera. Primera argentina de la historia del club, vestirá la camiseta número 5", expresaron las redes sociales del club de Turín, junto a fotos y videos ilustrando su gran felicidad. Pero detrás de esa sonrisa se esconde una historia de esfuerzo y cultura barrial: lleva a Villa Lugano con ella.

Con pasado en y la UAI Urquiza, ya posee experiencia internacional ni más ni menos que con la 10 Albiceleste en su espalda. "Debutó el 24 de mayo de 2019 en el triunfo 3-1 sobre , también formó parte de la expedición para la Copa del Mundo de 2019 en , convirtiéndose en la argentina más joven en hacer su debut en la Copa del Mundo", explicó el club.

Ippolito debutó en Primera a los 13 años en River, hasta conformar la selección. Carlos Borrello la convocó cuando tenía 15 años y fue escalando posiciones hasta jugar, con 17 años, su primer Mundial de mayores, antes que uno de Sub-20.

Luego tuvo una estadía breve en UAI Urquiza, el entonces campeón del torneo femenino, donde apenás jugó 13 partidos porque la pandemia le puso un freno a su carrera en Argentina, pero fue un empuje extra para ir detrás de uno de sus sueños: jugar en el exterior.

"Hoy mi primer sueño se hace realidad y no me detendré́ hasta alcanzar cada uno de ellos. Quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron y fueron parte para dar este gran paso en mi carrera, siendo muy especial para mí. Gracias a todos por tanto amor en esta aventura que acaba de comenzar", escribió la futbolista en su Instagram.