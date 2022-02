¿Quién es Alan Saldivia y cuándo juega por Colo Colo?

Alan Gabriel Saldivia Vázquez (Rivera, 2002) está esperando por su oportunidad en el primer equipo de Colo Colo mientras entrena con sus compañeros día a día en busca de convencer al cuerpo técnico de Gustavo Quinteros de que puede ser una alternativa en la zaga central, o incluso en el lateral derecho.

¿QUIÉN ES?

El espigado defensor de metro 80 y 19 años es uruguayo y su primera aventura en el Monumental dejó buenas sensaciones pero pocas claridades. Es que solo estuvo allí entre noviembre y diciembre del 2021, por mes y medio, en condición de prueba, una que se convirtió en un préstamo por un año calendario y con opción de compra, para encontrar su lugar en el 2022.

En febrero, Alan volvió a Macul. Formado en Defensor Sporting y recién salido desde el Montevideo City Torque, donde agarró la jineta de capitán la juvenil, ha entrenado con su Selección celeste en las categorías Sub 15 y Sub 17, pero -y pese a que está inscrito como Sub 20- todavía parece estar muy detrás de sus compañeros de puesto, dícese Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Matías Zaldivia, Daniel Gutiérrez y Bruno Gutiérrez, el abanico del cuerpo técnico de Quinteros, que sí quiere verlo para entender mejor sus cualidades.

La intención del argentino-boliviano se grafica en sus palabras y en sus hechos. Ya le dio minutos en amistosos informales de mitad de semana (jugó en el 1-0 a Lautaro de Buin) y es parte de su plan de integración de jóvenes a la primera plana, en un año particularmente cargado, pues tras levantar la Supercopa en el Colo quieren apuntar al máximo rendimiento en el Torneo Nacional, la Copa Libertadores y Copa Chile, por lo que necesitarán la mayor cantidad de variantes.

Ante la consulta de GOAL sobre los planes del club con Saldivia, el jefe de la banca técnica se mostró dispuesto a darle su chance en el segundo semestre. "Él volvió al club pues la temporada anterior cuando estuvo no lo pudimos analizar al 100 por 100. Yo como entrenador no lo pude analizar al 100 por 100, él volvió al club por eso. Por todo lo que nos sucedió el último mes y medio, con todo lo que sucedió respecto al COVID y demás, no pudimos terminar de hacer todas las sesiones futbolísticas programadas, los partidos amistosos programados para ver la evolución de cada jugador joven y encima evaluar a este jugador joven que viene del exterior. Ante esa falta de partidos y de posibilidades que él pueda demostrarsu calidad, lo volvimos a incorporar para que él tenga toda esta temporada la posibilidad de demostrar su categoría. Después, al final de esta temporada, o a mediados de año, el club va a decidir el futuro de Alan Saldivia".

¿Tendrá su momento el diestro Saldivia de ser el próximo 'patrón' albo? El reloj sigue de su lado, y por lo pronto ya acumula alegrías, por sus virtudes aéreas, en la Sub 21.