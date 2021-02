¿Qué planes tiene el Betis con Andrés Guardado para la temporada 2021-2022?

El Principito todavía tiene un año de contrato con el club español, en el que poco a poco ha recuperado la regularidad con Manuel Pellegrini.

A sus 34 años, Andrés Guardado puede presumir de una impecable trayectoria en el futbol europeo desde 2007, cuando se marchó al Deportivo La Coruña. El capitán de la Selección mexicana cumple su cuarto curso defendiendo la camiseta del Real Betis , recordando que aún le queda un año más de contrato.

El Principito sabe que, aunque poco a poco ha recuperado la regularidad en el equipo verdiblanco, debe ir visualizando el retiro y cuál será el próximo paso en su trayectoria deportiva , abriendo la puerta a especular respecto a qué decisión tomaría una vez culmine la temporada en curso en el campeonato español.

Si bien tiene contrato hasta junio de 2022, el nombre de Guardado suena con fuerza para reforzar a otros clubes en el próximo mercado de pases. Se trata de un jugador muy querido en el club verdiblanco, pero una buena oferta podría cambiar las cosas en los próximos meses.

En Goal te presentamos cuáles serían los caminos que podría tomar la carrera del tapatío próximamente.

SEGUIR CON EL BETIS

Es el escenario más probable. Aunque no tiene la relevancia de otras temporadas y las lesiones le han castigado mucho, lo cierto es que tanto el Betis como el propio jugador tienen la intención de cumplir el contrato actual y por ende seguir juntos hasta el final de la campaña 2021-2022.

El Principito poco a poco comienza a recuperar la regularidad bajo la conducción de Manuel Pellegrini e incluso disputó los 90 minutos en el partido contra Barcelona. Un hecho que invita al optimismo de cara al tramo final de la temporada, en la que podría aportar toda su experiencia.

MLS

Es un destino con el que se le ha vinculado en reiteradas oportunidades. Y aunque no es para nada descabellado, lo cierto es que no luce tan probable en el corto plazo. De hecho, Goal pudo confirmar que no tiene un acuerdo con el Charlotte FC, como muchos medios especularon en las últimas semanas.

LIGA MX

Más de un equipo levantaría la mano para hacerse con sus servicios, incluidos los Rojinegros del Atlas , club que lo debutó y con el que ha intercambiado múltiples muestras de afecto. Regresar a casa podría hacerlo feliz y plantearle nuevos desafíos. Pero es una opción que parece haber perdido fuerza con el paso del tiempo.