¿Qué pierde Chivas con sus seis bajas?

Conoce lo que pierde el Guadalajara con las bajas presentadas en este mercado invernal.

Por: Salvador Pérez @YoSoyChavaPerez

Chivas se desarma. Con la venta de Orbelin Pineda a Cruz Azul, el Rebaño suma seis bajas para el próximo Clausura 2019.

Luego del fracaso en el Mundial de Clubes de Emiratos Árabes Unidos 2018, la dirigencia optó por dar salida a Carlos Salcido y Edwin Hernández, referentes del primer equipo. El primero aún se encuentra a espera de definir su futuro mientras que el segundo tiene un pie con los Tuzos de Pachuca.

Estas bajas se suman a la de José Juan Macías que fue cedido al León, Ángel Sepúlveda que pasó al Necaxa y César Huerta que fue prestado al Club Zacatepec del Ascenso MX.

Por ello, ¿cuánto pierde Chivas con estos movimientos?

CARLOS SALCIDO

Con la salida de Carlos Salcido que jugó sus últimos minutos con el equipo de José Saturnino Cardozo en el partido por el quinto lugar del Mundial de Clubes, el Guadalajara pierde el liderazgo de su capitán. El Guadalajara no podrá contar más con su hombre fuerte en la defensa central, dejando esta responsabilidad a Jair Pereira, también uno de los referentes de vestidor.

EDWIN HERNÁNDEZ

Aunque rejuvenecen el plantel, Chivas pierde un buen lateral por izquierda, que solía ser más efectivo en aspectos defensivos que en creatividad cuando tenía el balón en los pies, esto de acuerdo al Centro de Inteligencia de la Liga MX. Quizá el aspecto táctico no será tan afectado con la salida del Aris Hernández.

ORBELÍN PINEDA

El Guadalajara pierde con Orbelín Pineda a uno de sus revulsivos en el ataque. En los números, el de Coyuca deja al equipo de José Cardozo sin uno de sus pilares en los pases largos y passing, cualidades que llamaron la atención del cuerpo técnico de Cruz Azul.

JOSÉ JUAN MACÍAS

Con el pase de José Juan Macías al León, el Rebaño pierde gol que pudo haber sumado de retener al canterano y alinearlo en Copa o Liga. La juventud de Macías es un factor que no podrá aprovechar el equipo de José Cardozo, pues cuando entraba a la cancha era factor en el marcador.

CÉSAR HUERTA

La dirigencia envió a César Huerta a Zacatepec para cumplir con su proceso de maduración. El equipo de José Cardozo no podrá contar con un hombre con buena técnica de balón, que corre por la pelota y que no da ninguna por perdida.

ÁNGEL SEPÚLVEDA

Ángel Sepúlveda no tuvo la estancia esperada en Chivas y no fue recurrente como titular en el torneo de liga por Pepe Cardozo. Aunque solía tener creatividad sobre todo al atacar, pecaba en los duelos en terreno y control de balón. El pase a Necaxa podrá resultarle benéfico al no ser la misma presión que Chivas.