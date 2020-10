¿Qué pasa con Kang In Lee?

El surcoreano no jugó ni un solo minuto ante el Villarreal y su pérdida de peso en el equipo de gracia es más que evidente.

Muchos frentes hay abiertos en el como para abrir uno más, pero la pregunta que se hace la afición 'che' es clara y meridiana. ¿Qué pasa con Kang In Lee? ¿Por qué se ha comenzado a caer el surcoreano del equipo? ¿Son motivos deportivos o hay algo más detrás de las ausencias del mediapunta?

Ante la salida de varios titulares este verano y sin fichajes, el peso en el equipo del talentoso futbolista parecía que iba a ser trascendental y que esta, por fin, sería la temporada del despegue definitivo de la perla valencianista. Jugador franquicia para Meriton Holdings, el futbolista fue toda la pretemporada un fijo para Javi Gracia y en la primera jornada fue titular ante el y cuajó un gran encuentro, dando dos asistencias de gol, pero a partir de entonces todo cambió.

Una falta en Balaídos, el principio de la discordia

Todo parecía ir sobre ruedas en el inicio de la temporada para el futbolista, pero la cosa se comenzó a torcer en la segunda jornada ante el . Una falta en la frontal del área fue el primer punto de fricción con sus compañeros. Kang In quiso lanzar la falta, pero Gayá se interpuso en su camino. El capitán tiró de galones y se quedó el libre directo. Y lo hizo con la ayuda de Daniel Wass, que le quitó de malas maneras la pelota a Kang In, al que no le hizo ninguna gracia e hizo una serie de aspavientos una vez que Gayá disparó por encima del larguero la falta. ¿La solución? Javi Gracia decidió cambiarlo al descanso.

El número 10, otro punto de polémica

Con la marcha de Dani Parejo, el dorsal 10 del Valencia quedó vacante y fue Carlos Soler el que pidió portar el número. Sin embargo, Meriton tenía otra idea, que pasaba por darle el número a Kang In Lee por motivos de merchandising en el mercado asiático. Esta decisión de la propiedad parece que no sentó muy bien en una parte del vestuario y finalmente el dorsal 10 ha quedado desierto. Carlos Soler llevará el 8 como hasta ahora y el coreano lucirá el número 20, pero la polémica ha estado servida.

¿Y qué dice Javi Gracia?

Como es normal, una vez finalizado el encuentro del Estadio de la Cerámica, Javi Gracia fue preguntado por el tema de la suplencia de Kang In. El técnico del Valencia dejó claro que únicamente fue por motivos deportivos. "En el primer cambio nos hemos decidido por Cheryshev. Buscábamos recambios de ataque y la referencia de Maxi no la queríamos perder. Hemos quitado un lateral derecho para optar por Jason, un cambio muy ofensivo. También hemos sacado a Manu Vallejo. Hemos asumido muchos riesgos con mucho jugador de ataque, no podemos sacar a todos. Esos han sido los cambios que hemos creído necesarios. Sobrino también se ha quedado sin participar", dijo Gracia.

Nunca se ha llegado a asentar con ningún entrenador

De todas formas, esta no es una situación nueva para el surcoreano, ya que anteriormente ni con Marcelino y Celades se afianzó como titular. Obviamente, estamos ante una situación distinta, porque como hemos comentado antes, la plantilla ha quedado muy debilitada y parecía claro que este debía ser su año sí o sí. Sin embargo, no ser titular para ningún entrenador es algo que debería hacer recapacitar también al jugador.

Diferentes versiones de su poca participación

Sea como fuere, la realidad es que Kang In lleva disputados 226 minutos en 6 jornadas, lo que hace una media de unos 37 minutos por jornada. Y no es normal. Desde ciertos círculos se apunta a un veto por parte de los pesos pesados del vestuario, mientras que otros aseguran que es una especia de 'vendetta' de Javi Gracia contra Meriton por no dejarle salir del club. También empieza a coger fuerza la razón de que es un jugador intermitente y que si nunca se ha llegado a afianzar con ningún entrenador será por algo. Veremos qué ocurre en próximas jornadas, pero la única verdad es que el técnico alude a motivos deportivos y es lo que nos tenemos que creer.

Tener minutos, condición innegociable para su renovación

El futbolista finaliza su contrato en el año 2022 y de momento no hay avances en su negociación. Desde el club comienzan a temer un nuevo 'Caso Ferran Torres' y que el futbolista termine no renovando su contrato y abandonando el equipo. En este sentido, su representante ha sido muy claro en varias ocasiones, asegurando que la renovación del mediapunta pasa porque comience a ser importante en el equipo. Una patata caliente que ahora mismo está en manos de Javi Gracia.