Claves y detalles de todos los "no fichajes" del Valencia

¿Por qué el Valencia CF sigue sin cerrar un sólo fichaje cuando quedan siete días para que se cierre el mercado? ¿Qué está pasando?

Se han ido Ezequiel Garay, Florenzi, Jaume Costa, Francis Coquelin, Dani Parejo, Ferran Torres, Cristiano Piccini y Rodrigo Moreno. En cambio, no ha llegado ningún fichaje. Ese es el desolador panorama del mercado del CF, estrangulado por unas dificultades económicas bastante serias tras no clasificarse para Europa y tras sufrir, como otros clubes de Primera, el impacto de la covid-19. Con una victoria, un empate y una derrota en sus tres primeros partidos, el valencianismo está inquieto.

Con la venta de muchos de sus mejores activos para cuadrar cuentas y sin haber sido capaz de firmar un solo jugador cuando apenas faltan 7 días para que se cierre el mercado, Javi Gracia no culpa de su situación a la falta de refuerzos, pero lógicamente, no puede estar satisfecho con la situación deportiva existente. La pregunta del millón es: ¿Qué está pasando con los fichajes que necesita el Valencia CF y que no acaban de llegar? ¿Qué falla? ¿Cómo es posible que las operaciones nunca lleguen a buen puerto? Repasamos algunos casos de objetivos del club que, por unas razones o por otras, no han acabado cerrándose.

Nico Otamendi. Durante muchos días se barajó el nombre del argentino como fichaje ideal para reforzar la defensa. Al final, ha terminado formando parte de la operación de compra de Ruben Dias por parte del City, con lo que Otamendi jugará en . El alto salario que percibe el argentino hacía inasumible el fichaje para las arcas del Valencia.

Borja Mayoral. El Valencia CF negoció con el para comprar el 50% de un jugador valorado en 15 millones de euros. El precio acabó siendo demasiado para el VCF, que se retiró de la puja. El delantero ahora está cerca de firmar por la .

Pepe Reina. Si Jasper Cillessen salía, algo que era la intención del club, estaba “atado” el fichaje de Pepe Reina para la portería ché. El club le pidió tiempo a Reina para cerrar el fichaje pero como la operación se demoraba, acabó firmando por la de Roma. Por cierto, Cillessen sigue sin salir.

Raúl Guti. Sin duda, uno de los mejores jugadores de Segunda el curso pasado. Gustaba y mucho en Valencia. Hubo interés por el futbolista, pero el Valencia CF le comunicó al Real que no podía llegar a los 4 millones de euros por el jugador. Ante la falta de liquidez ché, el Zaragoza se lo vendió al por 5 millones.

Yangel Herrera. El Valencia tenía "atado" al jugador, que quería juagr en Mestalla. Sin embargo, al estar ocupadas las plazas de extracomunitario, debía esperar la documentación del pasaporte de Gabriel Paulista. Finalmente eso no llegó, el tiempo pasó y el jugador decidió dejar de esperar el Valencia. Al final, Yangel acabó firmando por el .

Jeison Murillo. Cuando todo parecía que estaba cerrado para que regresara a Mestalla, la operación se cayó porque faltó el famoso “Ok” de Lim. Al final el jugador acabó firmando por el de Vigo, en calidad de cedido.

Etienne Capoué. A pesar de que Javi Gracia personalmente se implicó en la negociación para tratar de convencer a un jugador que llegó a presentar el “transfer request” al , el Valencia CF no ha sido capaz de cerrar una operación en la que los ingleses pedían 4 millones de euros para cerrar una cesión con opción de compra por un jugador que tiene 32 años y era petición expresa de Gracia.

Luis Suárez. El delantero colombiano del Watford fue la primera opción del Valencia CF en el mercado para contratar un delantero tras la salida de Rodrigo Moreno. Sin embargo, no hubo ni siquiera negociación. Se planteó la cesión y al ver la competencia con , Granada y demás equipos, el VCF se retiró de la puja por el colombiano.

Diogo Leite. Durante varias semanas la prensa lusa dio por sentado que Diogo Leite acabaría siendo fichado por el Valencia por 15-20 millones de euros. A pesar de que tenía el compromiso del agente Jorge Mendes para jugar en el club ché, el central aún sigue sin recalar en Mestalla. Ni comprado, ni cedido. Veremos qué pasa con él.

La "apuesta" por la juventud

Ante la sorprendente falta de refuerzos de primer nivel, la propiedad señala que los jóvenes están listos para llenar el vacío de los jugadores que se han ido. Por eso se pondera la figura de jugadores como Carlos Soler, Hugo Guillamón o Esquerdo. Es más, según ha podido saber Goal de fuentes solventes cercanas al club, Peter Lim, máximo accionista, ha dado instrucciones para acometer la ampliación del contrato del joven surcoreano Kang In Lee hasta 2025 y también ha dado “luz verde” para blindar la continuidad de Yunus Musah.