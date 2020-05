¿Qué fue de la vida de Yepes, la víctima del "caño del siglo"?

El colombiano se fue de River en 2002 y tuvo una extensa y exitosa carrera en Europa y en la Selección. Actualmente trabaja para la FCF.

La imagen está grabada a fuego en el recuerdo de todos. "Pisadita y... ¡showtime!", decía Juan Pablo Varsky en el relato de aquel momento inolvidable, de aquella noche inolvidable. Juan Román Riquelme se lleva la pelota contra la banda y, de espaldas a Mario Yepes, tira un caño de novela. "El mérito es suyo, que me siguió y no me pegó", recordó alguna vez el '10'. El deYfensor colombiano quedó en la foto de un momento histórico y, para más de uno, será la referencia a la hora de recordarlo. Pero el defensor fue mucho más que la víctima del talento de JRR.

Yepes se quedó en River hasta 2002. En aquel mismo semestre, el de la eliminación ante el Xeneize en la , levantó el Torneo Clausura. Su segundo y último título en Núñez. Al año siguiente, ganó la y eso lo puso en la mira de los europeos: primero y después cuatro temporadas en , en donde ganó la Copa de y la Copa de la Liga. De ahí, a , en donde se destacó en Verona, Milan, en donde ganó un Scudetto y una Supercopa, y . En 2014 regresó a , en donde se terminó retirando a fines de 2015 tras un año y medio .

A los pocos meses, pasó a la dirección técnica. Dirigió a , en donde había jugado antes de su pase al Millonario, entre abril de 2016 y marzo de 2017. Los 21 triunfos que obtuvo en los 44 partidos dirigidos no le alcanzaron para sostener el puesto y debió finalizar su vínculo.

Más equipos

En 2020, se dio su regreso a la Selección , de la cual fue el capitán durante varios años y, especialmente, en su regreso a los Mundiales en 2014. En la actualidad se desempeña como el Director Deportivo de la FCF.

"Estoy feliz de estar de regreso a la Federación, que siempre fue mi casa. Estoy contento y ansioso de poder aportar toda mi experiencia a las Selecciones Colombia y acompañar el proceso de desarrollo del fútbol colombiano con el objetivo de tener mayor éxito en el futuro de todas nuestras selecciones", dijo Yepes en su presentación oficial en el cargo.

La FCF resaltó en un comunicado de prensa las funciones específicas del ex defensor central:

- Coordinar y gestionar los planes de desarrollo, crecimiento y actividades de los jugadores élite y de nuestras Selecciones Nacionales.

- Organizar de la mano con la Dirección de Desarrollo y Administrativa el mejoramiento y crecimiento de la infraestructura deportiva y equipamientos de las diferentes Selecciones.

- Responsable en mantener la comunicación y armonización con los jugadores y cuerpos técnicos de las diferentes Selecciones Colombia.

- Colaborar con las demás áreas involucradas de la Federación Colombiana de Fútbol, los planes de capacitación y formación de los entrenadores de las diferentes categorías de las Selecciones Colombia.

- Poner a disposición de la Federación Colombiana de Fútbol su conocimiento y experiencia para lograr el desarrollo y crecimiento deportivo del fútbol colombiano.