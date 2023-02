Qué fue de la vida de Loris Karius, dónde juega, en qué equipo y cuántos años tiene

El protagonista de la final de la Champions de 2018 dejó el Liverpool durante el mercado veraniego de 2022.

Loris Karius siempre será recordado por la final de la UEFA Champions League de 2018 en la que el Real Madrid se impuso al Liverpool por 3-1 en Kiev.

El portero alemán fue el gran protagonista del partido al cometer dos graves errores que se propiciaron dos goles del equipo madridista, claves para que el cuadro dirigido entonces por Zidane lograse la decimotercera Copa de Europa.

Aprovechando el nuevo enfrentamiento entre Liverpool y Real Madrid en los octavos de final de la Champions League 2022/23, es un buen momento para recordar qué ha sido de la vida de Loris Karius.

Qué fue de la vida de Karius, dónde juega, en qué equipo y cuántos años tiene

Desafortunadamente para Loris Karius, nada ha sido igual desde esa final de Kiev en 2018. El trauma de esa noche siempre definirá su carrera en el Liverpool, y quizás su carrera punto por punto, pese a que todavía es un guardameta joven: cumplirá 30 años en junio.

El club intentó mitigar algunos de los efectos (incluyendo informes de un diagnóstico de un experto médico en Boston que afirmaba que Karius sufrió una conmoción cerebral en la final), pero quedó claro durante la pretemporada de 2018 que sería mejor que Karius se moviera del Liverpool, pues ya tenían el fichaje de Alisson Becker.

Karius se marchó cedido a Turquía, concretamente al Besiktas donde su rendimiento fue irregular. Hubo buenos momentos, sí, pero también los hubo decepcionantes y terminaron de mala manera después de disputas salariales.

Luego, se fue cedido a su país, al Union Berlin, pero tampoco tuvo el efecto deseado. En su momento se vio como algo ideal, volvería a Alemania y jugaría, pero no pudo lograr el objetivo. Se esperaba que se fuera en el verano de 2021, pero no lo hizo y siguió en el Liverpool en 2022. Solo un par de equipos, Montpellier y Basilea, realmente mostraron interés por su fichaje, pero Karius no estaba dispuesto a abandonar su contrato en Liverpool, aunque al club le hubiera gustado.

Ya ni siquiera era la quinta opción de Jürgen Klopp para la portería 'red'. Por delante estaban Alisson, Kelleher, Adrian, Marcelo Pitaluga y Harvey Davies. Karius ni viajaba con el equipo. No era visto como un problema ni como un jugador poco profesional, pero no ya no había opciones de que hubiera habido contactos en verano y, tras no haber oferta de un nuevo contrato, Karius dejó el Liverpool tras acabar la temporada 2021/2022.

DEBUTARÁ EN EL NEWCASTLE JUGANDO LA FINAL DE LA CARABAO CUP

Tras abandonar Anfield en el verano de 2022, en septiembre de ese año fichó por el Newcastle United de la Premier League. Con las Urracas no ha debutado todavía, siendo suplente en 7 partidos de Premier (no entró en la convocatoria en otros 10).

Sin embargo, tendrá que hacer su estreno en el equipo inglés jugando la final de la Carabao Cup el próximo domingo 26 de febrero ante el Manchester United. Karius jugará porque Nick Pope fue expulsado precisamente ante el Liverpool el pasado fin de semana, y Martin Dubravka estuvo cedido en el Manchester United por 6 meses y sumó minutos con el club de Old Trafford la Carabao Cup, por lo que tampoco puede jugar.