Puebla vs América, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Puebla recibe al América este viernes 20 de febrero a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc, como parte de la jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Puebla vs América del torneo Clausura 2026

La Franja cayó en casa la fecha pasada ante Pumas pese a tener una ventaja de dos goles y ahora, quieren dejar atrás ese descalabro contra los Felinos y enfocarse en tratar de derrotar a otro de los llamados 'cuatro grandes' del futbol mexicano.

Las Águilas tampoco atraviesan un buen momento y luego de su dolorosa derrota en el Clásico Nacional contra las Chivas, esperan volver cuanto antes a la senda de la victoria para meterse a zona de clasificación al final de la jornada.

Aquí en GOAL, te decimos cómo ver la transmisión de este partido del torneo Clausura 2026:

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Azteca 7, Fox, Fox One Estados Unidos TUDN Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México a través de Azteca 7, Fox y Fox One, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Liga MX - Clausura Estadio Cuahutehmoc

El partido se disputa este viernes 20 de febrero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

México: 19:00 horas

Estados Unidos:20:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas España:02:00 horas (sábado 21)

Noticias de Puebla

El panorama para el Puebla no luce nada alentador, pues saldrán a este partido como víctimas ante una de las plantillas con más poderío de la Liga MX, en donde esperan poder rescatar puntos tal y como lo hicieron en este mismo escenario hace un par de jornadas contra el Toluca.

La Franja además, no vence en la cancha del Cuauhtémoc al América desde el Clausura 2018 y buscarán aprovechar el mal momento de los de Coapa para sorprenderlos y poner fin de una vez por todas a esa inercia negativa en la Angelópolis contra el conjunto capitalino.

Noticias de América

América no ha tenido el inicio de torneo deseado y muestra de que no viven su mejor momento, fue la derrota del pasado fin de semana en el Clásico Nacional ante las Chivas en el Estadio Akron, en donde tenían casi cinco años sin caer, por lo que André Jardine espera enderezar el rumbo cuanto antes.

Para este duelo, hay buenas noticias para los Azulcremas, quienes recuperarán a Alejandro Zendejas tras ausentarse en el juego contra el Guadalajara, una baja que resintieron en el ataque y que confían en que les ayude a volver a la senda de la victoria contra los Camoteros.

Las Águilas además, son la peor ofensiva de lo que va de la competencia con solamente tres tantos marcados hasta el momento y buscarán que su delantera al fin despierte y comiencen a caer los goles que tanto ha extrañado su afición en las primeras seis fechas del futbol mexicano.

Cómo llegan al partido

