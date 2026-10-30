Juventus vs. SSC Napoli: detalles del partido

Serie A - Jornada 10 1 nov 2026 - 14:45 Allianz Stadium

El Napoli, en plena forma, aumenta la presión sobre una Juventus en crisis

Getty Images

La Juventus recibe al Napoli en el Allianz Stadium el domingo por la noche, en el partido de la décima jornada de la Serie A 2026/27. Ambos clubes llegan a Turín en circunstancias muy diferentes.

La Juventus de Luciano Spalletti está sometida a una gran presión. La derrota por 2-0 ante el Genoa el martes pasado, la tercera del equipo en liga esta temporada, llevó al director ejecutivo Giovanni Carnevali a dirigirse con contundencia a la plantilla en el vestuario para dejar claro que la situación actual es inaceptable. El equipo ha sido concentrado antes de este partido y la prensa de Turín especula cada vez más sobre el futuro de Spalletti.

Getty Images

El Napoli, en cambio, llega con la moral alta. El equipo de Massimiliano Allegri marcó cuatro goles al Monza a mediados de la semana pasada y ocupa una posición por debajo de la Juventus en la clasificación, separado de ella únicamente por la diferencia de goles. Sin embargo, el ambiente en la plantilla no es de tranquilidad absoluta: Stanislav Lobotka abandonó el campo en camilla y entre lágrimas durante aquella victoria, y su ausencia obligará al Napoli a reorganizar considerablemente su centro del campo.

El propio Allegri no estará en la banda. El entrenador del Napoli cumple una sanción, por lo que su segundo, Marco Landucci, también exintegrante de la Juventus, dirigirá al equipo desde el banquillo, como ya hizo ante el Monza.

Este partido siempre tiene importancia. Con el puesto de Spalletti bajo escrutinio y el Napoli a la caza del campeón, el encuentro del domingo por la noche en el Allianz Stadium tiene aún más trascendencia de lo habitual.

Noticias de los equipos y plantillas

Estado de forma

Historial de enfrentamientos

Clasificación