Previa del Brest vs Paris Saint-Germain en la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Brest vs Paris Saint-Germain: detalles del partido

Ligue 1 - Jornada 4 13 sept 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Stade Brestois 29 y Paris Saint-Germain comenzarán el 13 de septiembre de 2026 a las 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Los anfitriones invictos reciben a los campeones

El Stade Brestois 29 recibe al Paris Saint-Germain en el Stade Francis-Le Blé para la jornada 4 de la Ligue 1 2026/27. Recién llegado de su primera victoria de la temporada, el Brest aspira a defender su récord doméstico invicto ante su afición. Para el PSG, el viaje a Bretaña ofrece una oportunidad inmediata de recuperarse tras un tropiezo antes de que sus compromisos de Champions League entren de lleno en escena.

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El doblete de Doumbia hunde a Le Havre

El Stade Brestois 29 llega al domingo lleno de confianza tras una victoria por 2-1 a domicilio sobre Le Havre AC en la jornada 3, el 5 de septiembre. El centrocampista Kamory Doumbia fue la figura del Brest, al abrir el marcador con un penalti en el minuto 12 antes de doblar la ventaja en el 51. El resultado da continuidad a dos empates consecutivos por 2-2 ante Le Mans FC y Toulouse FC, lo que deja al Brest con cinco puntos en tres partidos de liga.

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La remontada del Mónaco amarga la noche del PSG en el Parc des Princes

El Paris Saint-Germain viaja al oeste con la intención de recalibrarse tras sufrir una derrota por 2-1 en casa ante el AS Monaco en la jornada 3, el 4 de septiembre. Marquinhos dio al PSG una ventaja de 1-0 al descanso con un gol en el minuto 31, pero el Mónaco reaccionó en la segunda parte con tantos de Flávio Nazinho y Stanis Idumbo para llevarse los tres puntos. Tras empates consecutivos contra Stade Rennais (2-2) y LOSC Lille (2-2) para abrir la campaña, el equipo de Luis Enrique suma dos puntos y busca su primera victoria liguera.

Prueba de alta presión en Bretaña

Históricamente, el PSG ha tenido ventaja en este enfrentamiento, pero el bloque medio organizado del Brest y su disciplinado juego de transición presentan un obstáculo serio. El Brest buscará surtir de balones a Kamory Doumbia y Ludovic Ajorque al contraataque, mientras que el PSG confía en Vitinha y Khvicha Kvaratskhelia para controlar el ritmo por dentro y abrir la zaga del Brest. Con un impulso vital de principio de temporada en juego, el duelo del domingo promete una gran intensidad desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

El Brest afronta el partido sin Brendan Chardonnet, Mamady Diambou y Kenny Lala por lesión, mientras que Julien Lachuer no tiene sanciones con las que lidiar. No se ha confirmado ninguna alineación probable y se esperan más actualizaciones a medida que se acerque el inicio.

El PSG no tiene lesionados ni sancionados en los datos actuales de la plantilla. Luis Enrique tiene a todo el grupo disponible, aunque sus decisiones de selección han sido objeto de escrutinio en las últimas semanas, incluida la decisión de dejar a Ousmane Dembele en el banquillo en la derrota ante el Mónaco.

Forma

El Brest ha sumado una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con nueve goles a favor y siete en contra. Su partido más reciente fue una victoria por 2-1 en Le Havre en la Ligue 1, y empató 2-2 tanto con el Toulouse como con Le Mans en encuentros anteriores de liga. La única derrota en esa racha llegó ante el Nottingham Forest en un amistoso de pretemporada, por 2-0.

Los últimos cinco partidos del PSG cuentan una historia más turbulenta: una victoria, dos empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue la derrota por 2-1 en casa ante el Mónaco en la Ligue 1. También perdió 1-0 contra el Lens en la Supercopa, aunque abrió esta racha con un triunfo por 2-1 sobre el Aston Villa en la Supercopa de la UEFA. Los empates contra Lille y Rennes en la Ligue 1 completan una secuencia que refleja a un equipo que aún no encuentra una forma consistente a nivel doméstico.

Historial de enfrentamientos

El encuentro más reciente entre estos equipos fue una victoria del PSG por 1-0 en el Parc des Princes en la Ligue 1 el 10 de mayo de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, el PSG ha ganado los cinco partidos, incluidas dos victorias en la Champions League por un marcador global de 10-0. El Brest aún no ha marcado contra el PSG en sus últimos tres enfrentamientos.