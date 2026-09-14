Previa del Barcelona vs Racing Santander en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Barcelona vs Racing Santander: detalles del partido

Primera División - Jornada 6 16 sept 2026 - 15:30 Spotify Camp Nou

El FC Barcelona y el Real Racing Club comenzarán el 16 de septiembre de 2026 a las 19:30 GMT (15:30 EST / 20:30 BST / 21:30 SAST).

El líder recibe a un Santander en alza

El FC Barcelona regresa a casa para recibir al recién ascendido Real Racing Club en el Spotify Camp Nou en la jornada 6 de la temporada 2026/27 de LaLiga. Tras encadenar victorias consecutivas en el ámbito nacional y europeo, el equipo de Hansi Flick aspira a ampliar su impecable récord en LaLiga desde lo más alto de la tabla. Para el Racing Santander, viajar a Cataluña después de una trabajada victoria el fin de semana supone una prueba definitiva de su nivel en la máxima categoría.

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Exhibición de cuatro goles del Blaugrana en casa del Levante

El FC Barcelona llega al duelo del miércoles por la noche en un momento letal en ataque tras lograr una victoria por 4-2 a domicilio ante el Levante UD en la jornada 5, el 13 de septiembre. Xavi Espart marcó el tono desde el principio antes de que Lamine Yamal firmara un doblete, primero en el minuto 19 y después desde el punto de penalti en el 48. Karim Adeyemi añadió un cuarto tanto tardío en el tiempo añadido para garantizar que el Barça mantuviera el pleno de puntos en sus primeros cinco partidos de liga.

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El doblete de Zabiri da la victoria a Los Verdiblancos ante el Alavés

El Racing Santander viaja a Barcelona lleno de confianza tras imponerse por 2-1 en casa al Deportivo Alavés en la jornada 5, el 12 de septiembre. Después de encajar un gol tempranero, el delantero Yassir Zabiri se adueñó del partido, igualando en el minuto 38 antes de marcar el tanto de la victoria al inicio de la segunda mitad, en el 53'. El triunfo supuso un impulso crucial para el equipo de José Alberto López en su intento de asentarse en LaLiga.

¿Puede el bloque bajo del Racing frenar la máquina del Barça?

Sobre el papel, el Barcelona cuenta con una clara ventaja gracias a su impresionante producción goleadora y al control del centro del campo dictado por Rodri y Pedri. Lamine Yamal y Raphinha tratarán de aislar a los laterales del Santander, mientras que el Racing confiará en Yassir Zabiri e Iñigo Vicente para activar rápidos contraataques. Con el Barcelona buscando proteger su pleno liguero antes de los partidos del fin de semana, el choque del miércoles promete una gran intensidad desde el saque inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

El Barcelona afronta este partido sin Roony Bardghji, Frenkie de Jong y Jesse Bisiwu, todos ellos actualmente de baja por lesión. No se han comunicado sanciones en el equipo de Hansi Flick, y se espera que Eric Garcia esté disponible tras evitar una lesión grave después del susto por una nariz ensangrentada en Mestalla. Las últimas actualizaciones desde el campo de entrenamiento apuntan a que su ausencia será mínima. No se ha confirmado un once probable, y se añadirán más novedades más cerca del inicio.

El Racing Santander no podrá contar con Andres Martin por lesión, mientras que no se han comunicado sanciones en la plantilla de Jose Lopez. Se añadirán más novedades sobre el equipo cuando estén disponibles.

Forma

El Barcelona ha ganado sus cinco partidos más recientes en todas las competiciones, con cuatro victorias consecutivas en LaLiga junto a un triunfo en un amistoso de pretemporada ante el Al Ahly. Su última salida fue una victoria por 5-0 a domicilio ante el Valencia, y también le endosó cinco goles tanto al Rayo Vallecano, al que venció por 5-2, como al Elche, al que derrotó por 5-0. A lo largo de esos cinco partidos, el Barcelona ha marcado 19 goles y ha encajado solo tres, dejando su portería a cero en dos ocasiones.

Los últimos cinco partidos del Racing Santander se saldaron con dos victorias, un empate y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 3-2 en casa del Rayo Vallecano, y también perdió por 1-0 en Getafe al principio de la campaña. Una victoria por 3-2 en casa ante el Elche y un empate 2-2 con el Villarreal completan una racha irregular para el equipo de Jose Lopez.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes se produjo en la Copa del Rey en enero de 2026, cuando el Barcelona ganó 2-0 a domicilio al Racing Santander. Si se observan los cinco enfrentamientos directos registrados, el Barcelona ha ganado los cinco sin encajar ni un solo gol, con 10 tantos a favor en total. El último duelo de LaLiga entre ambos se remonta a marzo de 2012, cuando el Barcelona volvió a ganar 2-0 en El Sardinero.