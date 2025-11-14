Portugal vs. Armenia, Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Portugal recibe a Armenia este domingo 16 de noviembre a las 15:00 horas (España) en el estadio Do Dragao, por la sexta jornada del Grupo F de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Portugal vs. Armenia de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

Los Lusos llegan al compromiso después de perder por marcador de 0-2 a manos de Irlanda en la fecha cinco, con tarjeta roja incluida para Cristiano Ronaldo. El equipo dirigido por Roberto Martínez es líder en el Grupo F con 10 puntos, de manera que aún corre el riesgo de caer al repechaje con una derrota e incluso con un empate.

Por su parte, la Havaqakan cayó por 0-1 frente a Hungría en su más reciente partido de la eliminatoria. El cuadro a cargo de Yegishe Melikyan es último en la tabla con tres unidades, sin aspiraciones mundialistas.

Cómo ver Portugal vs Armenia, Eliminatorias UEFA al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España UEFA TV Sudamérica ESPN 2, Disney+ Premium México Sky Sports Estados Unidos ViX, FOX Sports 2, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de UEFA TV, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX, FOX Sports 2 y Fubo Sports.

Hora de inicio de Portugal vs Armenia

Copa del Mundo - Clasificación UEFA - Grupo F Estadio do Dragao

El partido se disputa este domingo 16 de noviembre a las 15:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Do Dragao.

México: 08:00 horas

08:00 horas Argentina: 11:00 horas

11:00 horas Estados Unidos:09:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Portugal

Los Lusos se han complicado la eliminatoria al no asegurar su pase a la Copa del Mundo antes de la última fecha, sin embargo, su destino aún sigue en sus manos, aunque deberán terminar el trabajo sin Cristiano Ronaldo, quien fue expulsado frente a Irlanda.

Noticias de la Selección de Armenia

La Havaqakan buscaba clasificar a su primer Mundial, pero tendrá que esperar a 2030, al tiempo que pone la mira en la Euro de 2028.

Cómo llegan al partido

