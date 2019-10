¿Qué porteros mexicanos se quedaron en promesas en la Liga MX?

Estos guardametas tuvieron un inicio tan prometedor como el de Sebastián Jurado, pero con el paso del tiempo quedaron en el olvido.

El nombre de Sebastián Jurado se hizo viral en cuestión de días. Tan pronto hizo su debut con Veracruz, el joven guardameta mexicano recibió todo tipo de elogios por sus extraordinarias actuaciones con el equipo más modesto de la .

Ya pasó un año desde entonces. Y Jurado no sólo no ha podido ganar un partido oficial con los Tiburones Rojos, sino que además ha visto estancado su crecimiento. Así, corre el riesgo de quedarse en promesa si no cambia su situación.

En Goal te presentamos cinco porteros mexicanos que en su momento fueron grandes promesas, pero que luego no terminaron tan bien como se esperaba.

SERGIO ARIAS

Tenía un futuro muy prometedor en el futbol mexicano. Y es que Sergio Arias fue el portero titular de la Selección mexicana que conquistó el Mundial Sub 17 en 2005. Nunca pudo debutar en al ser suplente de Luis Michel y Alfredo Talavera. Luego pasó por , Irapuato y Mérida FC. Actualmente está registrado como utilero, pero es preparador de porteros del Deportivo Cafessade Jalisco.

ALFONSO BLANCO

Al igual que Arias, destacó en las categorías inferiores de la Selección mexicana y tuvo una notable actuación en el Mundial Sub 20 de 2007. Dio sus primeros pasos en , pero luego se quedó sin sitio y tuvo que esperar 7 años para volver a atajar en un partido de Liga MX. Ahora milita en , donde no ha visto minutos en lo que va del torneo Apertura 2019.

LIBORIO SÁNCHEZ

El guardameta mexicano nunca pudo cumplir con las altas expectativas que se tenían de él. Y es que Liborio fue muy inconsistente en su rendimiento, era capaz de hacer una atajada digna de los mejores del mundo y a los minutos cometer un error garrafal. Luego de quedarse sin equipo en 2018, decidió iniciar una nueva aventura en Guatemala, pasando por clubes como Chiantla e Iztapa.

SERGIO RODRÍGUEZ

Tuvo el mejor debut posible: a los tres minutos de juego, la primera pelota que tocó en Primera División fue un penal atajado a Miguel Sabah en el Estadio Azul. Sin embargo, su prometedor estreno quedó en una simple anécdota pues luego se marchó a y desfiló por varios equipos del , retirándose en las inferiores del Rebaño Sagrado.

RICHARD SÁNCHEZ

Pintaba para ser un porterazo, luego de su impresionante actuación con. Aunque tuvo ofertas de clubes como América y Cruz Azul, Sánchez decidió continuar su carrera en la y ahora mismo milita en el ,