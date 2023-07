¿Por qué Willer Ditta no puede jugar aún con Cruz Azul?

El defensa central colombiano ya se perdió dos juegos y aún se desconoce la fecha de su debut.

El arranque de Cruz Azul en el Apertura 2023 de la Liga MX no ha sido nada prometedor, pues en las dos primeras jornadas del torneo no ha podido sumar de a tres, y se mantiene en la última posición de la tabla general con dos derrotas a manos de Atlas y Toluca.

Por si no fuera poco, Ricardo Ferretti aún no cuenta con plantel completo para poder alinear a los mejores elementos disponibles. Tal es el caso del recién llegado a La Noria, Willer Ditta, defensa central proveniente de Newell's Old Boys de Argentina.

El colombiano fue presentado con La Máquina el pasado 6 de julio a través de sus redes sociales. Sin embargo, Ditta no pudo ver acción en el partido de la Jornada 2 ante los Diablos Rojos del Toluca en la cancha del Estadio Azteca.

Por ello, en GOAL te contamos los detalles de la ausencia del nuevo zaguero central celeste:

¿POR QUÉ WILLER DITTA NO JUEGA CON CRUZ AZUL?

@Getty

Desde Argentina, el presidente de Newell's Old Boys, Ignacio Astore, aseguró que Willer Ditta aún no firma su desvinculación con el equipo rosarino: "Su pase a México no está cerrado. Su salida de Newell’s no tiene contrato firmado".

El directivo aseguró que, Cruz Azul debe pagar el dinero que le corresponde a su ex club y de no hacerlo, la directiva rosarina no enviará el transfer para que pueda jugar en otro equipo hasta que la deuda sea liquidada.

De este modo, Willer Ditta aún tiene contrato vigente con Newell's Old Boys el cual se extiende hasta diciembre de 2025.