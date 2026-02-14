Por qué los aficionados del Salford City cantan «Dirty Old Town», letra, vídeo y significado explicado

Con el respaldo de leyendas del Manchester United como Gary Neville y David Beckham, el Salford City tiene grandes esperanzas de ascender en la pirámide del fútbol inglés.

Como cualquier gran viaje, el suyo se desarrolla al son de un himno, llamado«Dirty Old Town». Es una canción que anuncia su llegada al campo de Moor Lane y resuena en los estadios de todo el país en los días de partido fuera de casa.

Aquí, GOAL analiza la letra del himno de la grada del Salford City, «Dirty Old Town», por qué se utiliza y mucho más.

¿Por qué cantan los aficionados del Salford City «Dirty Old Town»?

No hay ningún misterio en cuanto a por qué los aficionados del Salford City cantan «Dirty Old Town» en los partidos: ¡la canción trata sobre Salford!

Aunque la letra se ha modificado en las versiones más modernas de la canción, en la original son evidentes las referencias a varios lugares emblemáticos de Salford. La frase «gasworks wall» (muro de la fábrica de gas) era originalmente «gasworks croft» (granja de la fábrica de gas), que se refería a una zona de terreno cerca de la fábrica de gas de Salford, mientras que «old canal» (antiguo canal) se refiere al canal de Manchester, Bolton y Bury, ahora en desuso. La frase «smoky wind» (viento humeante) también se tradujo como «Salford wind» (viento de Salford) o «sulphured wind» (viento sulfuroso).

Debido a la popularidad de la canción en Irlanda y al hecho de que The Dubliners la cantaban con entusiasmo, a veces se pensaba erróneamente que la canción trataba sobre Dublín.

¿Cuál es la letra de «Dirty Old Town»?

La letra más comúnmente cantada de la canción «Dirty Old Town» se puede ver a continuación:

Conocí a mi amor junto al muro de la fábrica de gas

Soñé un sueño junto al viejo canal

Besé a mi chica junto al muro de la fábrica

Sucia ciudad vieja, sucia ciudad vieja

Las nubes se desplazan por delante de la luna

Los gatos merodean por su territorio

Una chica surge de las calles por la noche

Sucia ciudad vieja, sucia ciudad vieja

Oí una sirena desde los muelles

Vi un tren incendiar la noche

Huelo la primavera en el viento humeante

Vieja ciudad sucia, vieja ciudad sucia

Voy a hacerme un hacha grande y afilada

Acero brillante templado al fuego

Te talaré como a un viejo árbol muerto

Vieja ciudad sucia, vieja ciudad sucia

Conocí a mi amor junto al muro de la fábrica de gas

Soñé un sueño junto al viejo canal

Besé a mi chica junto a la pared de la fábrica

Sucia ciudad vieja, sucia ciudad vieja

Sucia ciudad vieja, sucia ciudad vieja

¿Quién escribió «Dirty Old Town»?

La canción «Dirty Old Town» fue escrita por el cantante folk británico Ewan MacColl en 1949 para la obra Landscape with Chimneys.

Posteriormente, ganó popularidad en la escena musical folk británica, e incluso Rod Stewart la versionó. Más tarde, la canción se popularizó en Irlanda gracias a las grabaciones de bandas folk y rock irlandesas como The Dubliners y The Pogues.

De hecho, la versión de The Pogues es una de las más conocidas, gracias principalmente a la distintiva voz de Shane MacGowan.

La versión de The Pogues de «Dirty Old Town»

Puedes escuchar la versión de The Pogues de «Dirty Old Town» en el vídeo que aparece a continuación.

