¿Por qué el España - Suiza de la UEFA Nations League se juega en el Alfredo Di Stéfano del Real Madrid?

La Roja afronta su tercer compromiso del certamen continental en la casa donde los blancos juegan sus compromisos como local.

Tal y como avanzó Goal a mediados de julio, La Real Federación Española de Fútbol estaba estudiando que el encuentro entre y se dispute en el estadio Alfredo Di Stéfano y no en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas. Y eso es finalmente lo que se decidió, por lo que La Roja jugó allí su segundo compromiso de la UEFA Nations League. Lo mismo ocurre para este sábado 11 de octubre, cuando España recibe a por la tercera jornada del mismo certamen continental.

Cabe recordar que la UEFA no aprobaba que se juegue en las instalaciones de la RFEF porque allí no hay VAR, y su instalación no es rentable para la Federación. Otras opciones eran jugar el partido en , Fuenlabrada o , campos todos en el sur de Madrid y con estadios preparados para el uso del VAR y que reúnen la tecnología televisiva. Incluso se llegó a especular con jugar el partido en Santander, pero finalmente es en la casa donde el hace las veces de local desde el final de la temporada pasada.

En ese sentido, cabe recordar que el estadio del Real Madrid, el Santiago Bernabéu, está en obras. La capacidad del Di Stéfano es, evidentemente, inferior a todos los estadios anteriormente mencionados, pero es preciso señalar que el España-Suiza correspondiente a la se disputa a puerta cerrada.

Tras el empate frente a (1 a 1, en ) y el triunfo frente a Ucrania (3-0) España vuelve a salir al campo de juego: recibe a Suiza, en un encuentro correspondiente a la tercera jornada del Grupo 4 de la UEFA Nations League.