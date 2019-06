¿Por qué Claudio Bravo no juega la Copa América por Chile?

El otrora capitán fue marginado por Rueda debido a su inactividad. Sin embargo, un quiebre con el camarín sería el principal motivo de su ausencia.

Este lunes la Selección chilena hará su debut en enfrentando a Japón por el Grupo C. Y una de las principales ausencias será el otrora capitán Claudio Bravo, quien quedó marginado de la nómina de Reinaldo Rueda y su puesto será ocupado por Gabriel Arias, campeón con Racing de .

Para encontrar los motivos del por qué el arquero de no estará presente en la cita continental, de la cual se coronó bicampeón en 2015 y 2016, habría que enumerar dos principales razones: una dice relación con la inactividad en la que está sumido desde que el 20 de agosto del año pasado, cuando sufrió la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda en una práctica de los Citizens, y la otra es extrafutbolística y tiene que ver con un quiebre en el camarín de La Roja tras la eliminación al Mundial de .

EL FACTOR RUEDA

Hace unos días, el técnico colombiano concedió una extensa conferencia de prensa para entregar mayores detalles sobre la nómina de 23 jugadores que dirán presente en . Sobre el oriundo de Viluco, el DT caleño explicó que su ausencia se debe a la inactividad en su escuadra producto de la lesión que le impidió ver acción en el último tramo de la Premier League.

“Venir de una rehabilitación y de una cirugía, converse con él y le plantee que había que buscar el momento oportuno de cuando él volviera y que vuelva a ser el número uno de ”, dijo. En la misma línea, argumentó su decisión de marginarlo para el certamen afirmando que tiene “todo el respeto que merece por su trayectoria”, añadiendo que pudo conversar con Bravo sobre “su disposición y sus expectativas”, pero que consideró que “no era justo tenerlo convocado y que no fuera titular”.

Aunque sí admitió un quiebre en el camarín producto de líos internos que se generaron tras una publicación de la mujer del formado en , Carla Pardo.

Junto con señalar que estos inconvenientes "nos ha hecho daño a todos", admitió que "estamos esperando que pueda jugar y que tenga esa posibilidad de volver a la Selección. El tema del diálogo ojalá se pueda dar antes. Debe haber gente aliada que busque que se de esa posibilidad, por el bien de todos", subrayó.

"Desde el primer día, desde antes de llegar acá, y cuando estuve en contacto con el grupo, se sabe que existe algo. Lo he hablado con las dos partes y para mí no es problema, porque nadie dentro lo ha generado, y es lo más triste... Las redes sociales son un revolver: cuando haces ese disparo, no tiene reversa. La persona que generó el problema no está dentro del grupo".

EL DIVORCIO DE LA GENERACIÓN DORADA

Desde el 14 de marzo del año pasado que Claudio Bravo no está relacionado directamente con la Selección.

La primera señal fuerte de que el "quiebre" dentro del camarín de La Roja no tenía fecha de expiración, fundamentalmente por las críticas que la mujer del formado en Colo Colo había formulado contra Arturo Vidal, fue la que dio el oriundo de Viluco al manifestar una exigencia al colombiano en su visita a : incorporar como preparador de arqueros a su formador, Julio Rodríguez, para que se integrara al staff del caleño. En Quilín, indicaron que la solicitud fue descartada de inmediato.

El propio portero optó por bajarse de la lista de los primeros amistosos post eliminación a la pasada cita planetaria -con un confuso comunicado- acusando problemas personales y donde aclaró que habló con el DT para no estar ante y . “Tuve una muy cordial reunión con Reinaldo Rueda en su visita a Manchester. Le dije que encantado me comprometía a participar del nuevo proceso a su cargo. Sólo que me preocupaba algo que para mí era muy importante: mi preparación y trabajo, motivos de los cuales la federación está al tanto”, escribió el hombre del City en redes sociales.

“Desde la ANFP no he recibido ninguna llamada de parte del presidente Salah, tratando de solucionar el tema”, continuó. Y agregó: “Por ende, tenía programado un viaje junto a mi familia. Lamento profundamente que me estén llamando en contra de mi voluntad, ya que con los años me he ganado un mínimo de respeto por este escudo. Espero que entiendan mi decisión en esta oportunidad”.

Sin embargo, fue Jorge Valdivia quien sacó la voz hace unos días para referirse al conflicto que se vive en la Selección entre Bravo y parte del actual plantel encabezado por Vidal y Gary Medel. En diálogo con Fox Sports, el Mago apuntó directamente a la esposa del meta quien publicó en su Instagram “sé que la mayoría se pelaron el culo, mientras otros se iban de fiestas”.

El volante de Colo Colo aseveró que "estos problemas son de camarín, porque es un problema de camarín. No lo generó un dirigente o un jugador. Lo generó un comentario en redes sociales, donde hablaban de jugadores que mientras unos lloraban, se iban de carrete. Eso es delicado", lanzó.

Y en la misma línea, agregó que "si Daniela, mi señora, se manda un condoro en redes sociales donde involucre a otros compañeros, yo hubiera agarrado un micrófono y diría ‘no pienso lo mismo’; porque ella (Pardo) no habló de la desgracia de la Selección o que quedamos fuera del Mundial, ella habló de otros jugadores indisciplinados: eso genera un quiebre en el camarín".

Algo que el propio Pitbull confirmó. "El problema está, es evidente que hay problemas con Claudio dentro del camarín por todo lo que ha pasado. Hay errores de todos", comentó el formado en .

EL SILENCIO DE BRAVO

El periodista Juan Cristóbal Guarello destapó en Radio ADN una conversación que sostuvo con el otrora capitán, la que podría explicar su marginación a Copa América.

En dicho diálogo, el arquero le contó al comunicador que siempre estuvo a disposición de La Roja y que había llegado a un preacuerdo con Rueda para sumarse a los trabajos el 20 de mayo, después de que su equipo conquistara la . Además, dio a conocer una grave indisciplina de cinco jugadores en las Eliminatorias para Rusia 2018, precisamente previo a la derrota por 3-0 ante en el Estadio Monumental.

Sin embargo, hasta hoy, se mantiene en aboluto silencio respecto a los conflictos que separan al combinado nacional.

“Las ganas de estar en la Selección siempre están. De mi parte siempre están las ganas de participar, de aportar, de hacer las cosas de la mejor manera. Nunca me he marginado de la Selección. Jamás he renunciado a la Selección. Siempre quiero sumar y aportar lo mayor posible”, dijo el portero. “Una nominación ahora depende del técnico, de cuál es la función que quiere de los arqueros. Yo estoy a disposición. Se abre el apetito, porque en las últimas dos copas nos tocó la parte buena. El apetito de volver a ganar, de seguir ganando cosas con tu país”, agregó el meta en una entrevista con el canal estadounidense Telemundo, grabada antes de hacerse oficial el listado chileno para el certamen.

Rueda ha llamado a 11 arqueros durante la ausencia de Bravo. Algunos a los microciclos que ha desarrollado en Juan Pinto Durán y a otros a las giras que ha desarrollado desde que asumió la conducción tras la salida de Juan Antonio Pizzi. Pero son Gabriel Arias, Brayan Cortés y Yerko Urra quienes dirán presente en la defensa del bicampeonato.

Cabe destacar que desde su debut en la Selección, el formado en Colo Colo nunca se había perdido el torneo de selecciones más antiguo del mundo. El ex se estrenó precisamente en la Copa América de Perú de 2004, y desde esa fecha estuvo en todas las copas.