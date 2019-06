Gary Medel confirmó el quiebre con Bravo: "Es evidente que hay problemas con Claudio dentro del camarín"

El capitán de la Selección chilena reconoció que existen conflictos con el arquero. Eso sí, dijo que tiene las puertas abiertas para volver.

Este martes Gary Medel conversó con la prensa en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán y, en medio de las polémicas por la marginación de Claudio Bravo a la , reconoció que existe un distanciamiento con el otrora capitán. Esta es la primera vez que uno de los referentes de La Roja habla sobre el problema que tiene alejado al arquero de del plantel que comanda Reinaldo Rueda.

"El problema está, es evidente que hay problemas con Claudio dentro del camarín por todo lo que ha pasado. Hay errores de todos", comentó al ser consultado por el quiebre con el oriundo de Viluco.

"Si Bravo viene será bien aceptado como siempre, pero aquí no somos todos amigos, pero trataré de hablar con Claudio, esperar que se acerque. Nosotros no le cerramos las puertas de la Selección a nadie (...) se han hablado muchas cosas malas de nosotros. Si fuera por nosotros acá estarían (Mauricio) Pinilla, (Jorge) Valdivia y todos nuestros amigos. Acá es el técnico el que decide. Nosotros solo tenemos que hacerlo lo mejor posible”, enfatizó en la misma línea.

Y agregó al respecto: "Si tiene que venir lo hará en la interna del camarín. Si llega la oportunidad, Claudio conversará de frente como hombre y se solucionará todo".

"Todos sabemos la magnitud que tiene Claudio como futbolista, siempre lo ha hecho bien. Era necesario solucionar el problema cuando llegó el técnico, se hablaba y se solucionada todo y no se generaba el círculo negativo que existe ahora", complementó el formado en . Asimismo, emplazó al ex . "El momento (de hablar) era cuando el técnico (Rueda) llegó, hizo la gira por Europa, lo llamaron y no quiso ir. Ese era el momento para que fuera Claudio y lo hablara", cerró.

Por ahora, el combinado nacional se encuentra preparando el duelo amistoso ante Haití de este jueves, el que servirá de despedida para el certamen de selecciones, donde está en el Grupo C junto a , y .