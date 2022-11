Por qué Byron Castillo no juega el Mundial Qatar 2022 para Ecuador

La Federación admitió verse obligada a bajar al lateral de la nómina y se lanzó contra el “fallo arbitrario” del TAS tras la denuncia de Chile.

Ecuador fue la última selección mundialista que entregó su nómina oficial para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y en el listado de los 26 convocados por Gustavo Alfaro para defender a la Tricolor en la cita planetaria destacó la ausencia de Byron Castillo luego del revuelo que provocó su caso tras la denuncia de Chile por la presunta alienación indebida del defensa en las Eliminatorias Sudamericanas y que terminó con su representativo castigado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo con una dura multa y la resta de tres unidades para el siguiente proceso clasificatorio de cara a la máxima que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México en 2026.

En ese sentido, la Federación Ecuatoriana emitió un comunicado en el que admitió verse obligado a bajar al lateral en la nómina por temor a nuevas sanciones. “Ante un fallo arbitrario del TAS, que desconoce los más elementales principios jurídicos universalmente aceptados, y ante el riesgo de sufrir nuevamente injustas sanciones, la Federación Ecuatoriana de Fútbol se ve en la obligación de no incluir al jugador Byron Castillo Segura“, dice la información publicada por la asociación que preside Francisco Egas.

“Para nadie ha sido fácil el proceso que como institución hemos tenido que atravesar, y menos aún para nuestro jugador, quien es parte de esta familia que llamamos La Tri”, continúa el texto.

Asimismo, la Tri fustigó el fallo con dureza después que la FIFA les concedira la razón en su dictamen ante las pruebas presentadas por el abogado Eduardo Carlezzo por supuesta suplantación de identidad. “Todos los hechos relacionados con el caso fueron conocidos por los jueces ecuatorianos, quienes en cuatro oportunidades le dieron la razón al jugador, siendo ellos las únicas autoridades competentes en nuestro país para dirimir esta controversia. Cada uno de los actos de la FEF se ha realizado respetando precisamente lo que nuestro sistema jurídico dispone, obedeciendo las decisiones de las autoridades judiciales y administrativas, las que como federación estamos obligados a acatar, más cuando están en juego derechos fundamentales del jugador", se añade.

En el mismo sentido, agregan: “Incomprensiblemente, el mismo fallo del TAS -que reconoce la elegibilidad del jugador- siembra ilegítimamente la duda respecto del contenido de su pasaporte que podría poner en riesgo no solo el avance de la selección en este mundial, sino comprometer su participación en la siguiente edición, en virtud de las sanciones que, sin fundamento jurídico alguno, han sido impuestas a la FEF”.

Finalmente, el combinado ecuatoriano avisó que buscará métodos para defenderse del castigo. “Aunque hoy nuestra atención está puesta en el Mundial de Qatar, nuestro compromiso es agotar todos los recursos que el derecho nos conceda para demostrar nuestro correcto proceder y para reparar esta injusta y dolorosa situación, sea cual sea el foro en el que debamos hacerlo”, cierran.

Consignar que después de quedar fuera de la lista, Castillo escribió un mensaje en sus redes sociales donde aseguró seguir "de pie y firme contra todo".

"Orgulloso de ustedes menores, los quiero un mundo, vamos con fe. El sueño mío no termina, aquí sigo de pie y firme contra todo. Me encanta todo esto, si no fuera así mi vida fuera bien aburrida", escribió en Instagram. Los 26 nombres elegidos por Alfaro abren la justa de Medio Oriente enfrentando al anfitrión, el domingo 20 de noviembre. Más adelante, chocará con Países Bajos y Senegal enmarcados en el Grupo A.