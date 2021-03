Pollo Briseño: “América no tiene identidad”

El defensor central del Guadalajara calentó el Clásico Nacional y arremetió contra los dirigidos por Santiago Solari.

Antonio Briseño, defensor central de Chivas, le puso ‘picante’ al Clásico Nacional de este domingo frente al América y fue contundente al asegurar que el equipo encabezado por Santiago Solari carece de identidad.

El mensaje del Pollo Briseño se presentó luego de los cuestionamientos sobre cuál club es más grande en el futbol mexicano, toda vez que los Azulcremas cuentan con un título más que los Rojiblancos y se encuentran en el subliderato general del Guardianes 2021.

“Ellos pueden traer de cualquier parte del mundo, pero tener esa grandeza, ser el equipo de los que los que más títulos tienen, el segundo, ser el que más afición tiene, el que más playeras vende y que tiene una identidad que juega con puro mexicano, eso es mucho más grande que un título de diferencia. Eso el siguiente torneo lo podemos ganar y los equiparamos. Entonces, no creo que somos a la par, sino que somos mucho más grandes que el América, por lo que ya te comenté: ellos no tienen identidad”, mencionó en conferencia de prensa.

Briseño, que fue expulsado en su primer Clásico por una dura entrada sobre Giovanni Dos Santos, aseguró que no hay miedo por los de Coapa pese al buen momento deportivo que viven y que los tiene peleando por el liderato general con Cruz Azul.

“América no espanta a nadie, en el sentido de pues porque gana. Si fuera un equipo… mira, para empezar yo no le tengo miedo a nada, a lo único que le puedo tener respeto es a la muerte. Pero de ahí en más, tenerle miedo a algo se me hace, ni al América ni a cualquier equipo que me digas”, dijo.

“Ellos pues sí han ganado, pero nosotros sabeos que tenemos la capacidad o más para poder enfrentar ese tipo de partidos. Es un equipo que ha jugado bien, que ha conseguido sus resultados, pero a final de cuentas es un Clásico, las estadísticas quedan aparte y van a ser 11 contra 11”, agregó Briseño.

El futbolista surgido de la cantera del Atlas consideró que “esto es de momentos, tienen dos victorias seguidas y nosotros tenemos seis partidos que no hemos perdido, pero tampoco sacamos las más victorias posibles. Es un Clásico, me vale maíz el momento, se tiene que ganar sí o sí porque es de los partidos más importantes de la temporada. Te da tres puntos, pero te da mucho más”.