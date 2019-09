Pollo Briseño: "Atlas me dio una patada en el culo"

El zaguero central ha sido pieza importante esta campaña con los Rojiblancos y en el esquema de Tomás Boy.

El Pollo Briseño ya lo había avisado desde el día en que se concretó su fichaje con : no le importaba su pasado y formación en el porque no guardaba los mejores recuerdos posibles al último. Ahora, de cara al Clásico tapatío de la Liga MX Apertura 2019, lo confirmó sin pelos en la lengua.

“No fue difícil porque uno valora a cómo te traten en el club y a veces sales muy bien, normal o a veces sales muy mal. En ese caso cuando no fue de la mejor manera que yo quería salir, no era el momento y eso creo que es fácil de olvidar. Cuando ya no me quisieron me dieron una patada en el culo", soltó en entrevista con el periódico Reforma.

“Uno se queda con los clubes que te valoran como Tigres y el Guadalajara. La forma en cómo (el Atlas) me dejó ir porque tenía propuestas de irme antes a otros equipos donde no me vendieron en Europa y después llega un equipo de México, me venden y me dicen te tienes que ir", añadió.

Antonio debutó como profesional en los Zorros, al cual subió al primer equipo luego de coronarse campeón como capitán en el Mundial Sub 17 del 2011. De ahí lo trasparon a la UANL a mediados del 2014 y dio la vuelta olímpica en el Apertura 2015. Después lo prestaron al Juárez, posteriormente al y de ahí probó suerte en el Viejo Continente con el Feirense hasta que el Rebaño lo contrató para este semestre.