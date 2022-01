Polémica en Madrid: el Valencia habla de "robo" tras el penalti a Casemiro

El Real Madrid se marchó al descanso con ventaja sobre el Valencia, en el partido que les enfrentaba en el Santiago Bernabéu por la Jornada 20 de LaLiga.

El equipo blanco se fue 1-0 al vestuario gracias a un gol de Karim Benzema después de un polémico penalti sancionado por Hernández Hernández de Omar Alderete sobre Casemiro. ¿Era realmente falta del central paraguayo? El propio club de Mestalla habló de "robo" en sus redes sociales durante el descanso del encuentro liguero.

🔥 El Valencia habla directamente de "robo". Hernández Hernández consideró que Alderete hizo penalti a Casemiro y, de esa manera, el Real Madrid encaminó su victoria en el Bernabéu 👇 pic.twitter.com/SQ8iZCJD5m — GOAL España (@GoalEspana) January 8, 2022

"Lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo, @lacasadepapel", reza el mensaje del club Che en redes sociales. La jugada, desde luego, generó muchísimo debate entre los aficionados neutrales. Los del Valencia, sin embargo, lo tenían claro: no había falta de Alderete.

Lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo, @lacasadepapel #RealMadridValencia ⚪🦇 — Valencia CF (@valenciacf) January 8, 2022

En el minuto 42 de la primera parte, el árbitro del partido, Hernández Hernández, señalaba los once metros. Un error de Gayà en la salida de balón permitía a Casemiro adentrarse en el área y caer derribado tras un leve contacto con Alderete. Los jugadores del Valencia protestaron la decisión arbitral, pero ni ellos ni el VAR le hicieron cambiar de decisión. La jugada tenía polémica, porque no parecía haber un contacto suficiente como para que el brasileño cayera.

Por otro lado, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué también entró en el debate y opinó desde su cuenta oficial de Twitter. 'No lo digáis muy alto que os van a sancionar', escribió el jugador del Barça citando el mensaje que había 'tuiteado' el Valencia, añadiendo el emoticono de una cara en silencio.

No lo digáis muy alto que os van a sancionar. 🤫 https://t.co/OrfQ75IUL2 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 8, 2022

"No hay contacto para señalar penalti, es Casemiro el que se deja caer"

El ex árbitro español Alfonso Pérez Burrull opinó en Radio MARCA sobre la jugada que marcó el encuentro en la capital española. "No se produce el contacto que entiende el árbitro que existe para decretar la pena máxima. Es el propio Casemiro el que se deja caer tras el recorte", sostuvo Pérez Burrull.

Eduardo Iturralde, otro ex árbitro español, opinó en Carrusel Deportivo sobre la polémica acción y aseguró: "Alderete deja la pierna atrás y Casemiro siente el contacto... En el campo es pitable. El VAR no avisa porque Hernández Hernández considera que el contacto es suficiente".

😳 "El VAR no avisa porque Hernández Hernández considera que el contacto es suficiente" pic.twitter.com/txxb82i6Tp — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 8, 2022

El valencianismo, indignado

"No ha sido penalti, se ha visto clarísimo. Creo que lo ha visto todo el mundo, Casemiro le pega a Omar", dijo a Movistar Fútbol Jose Luis Gaya, defensa del Valencia, tras el partido.

Jose Luis Gayà, en @MovistarFutbol: "Lo ha visto todo el mundo, es clarísimo que Casemiro es el que pega a Alderete. No vamos a poner excusa del árbitro de todos modos". pic.twitter.com/AQwUnOW9NG — GOAL España (@GoalEspana) January 8, 2022

Por su parte, José Bordalás, entrenador del equipo Che, aseguró: "El penalti es inexistente. Me sorprende que hayan pitado penalti. Ha condicionado, obviamente, y ha abierto el marcador para el Madrid y les ha dado confianza. La vi en el descanso y es una acción en la que Alderete tiene ganada la posición. Es Casemiro el que le golpea. El árbitro se puede equivocar, pero desde el VAR le tienen que decir que no es penalti".

Y sobre el tweet del Valencia en el que los Che hablaron de "robo", Bordalás contestó: "¿El tweet? No voy a opinar. Respeto siempre las opiniones, más si vienen de mi club. No podemos hablar de robo, pero sí de una jugada que ha condicionado. No entiendo cómo puede ocurrir en la actualidad con una tecnología en la que yo siempre he confiado. Es llamativo que este penal te lo piten en contra cuando es claro que no es".