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La Europa League por televisión

PFK Levski Sofía vs. Bialystok: hora de inicio

Europa League - Jornada 4 5 nov 2026 - 12:45 Vasil Levski

El partido entre el PFK Levski Sofía y el Bialystok comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

PFK Levski Sofía vs. Bialystok en directo hoy: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el PFK Levski Sofía y el Bialystok?

El Levski Sofía llega a este partido con un balance sólido: en sus últimos cinco encuentros logró tres victorias, un empate y una derrota. En su partido más reciente ganó por 1-0 a domicilio ante el FK Dunav Ruse, después de haber empatado 1-1 contra el Arda Kardzhali. Destacó especialmente la victoria por 2-1 ante el Viktoria Pilsen en la Europa League. En esos cinco partidos, el Levski marcó siete goles y encajó cinco.

El Bialystok se muestra fuerte en la Ekstraklasa, pero atraviesa altibajos en la Europa League. Sus últimos cinco partidos se saldaron con tres victorias y dos derrotas, incluida una contundente victoria por 6-0 ante el Lechia Danzig en la copa. Sin embargo, en la Europa League sufrió una clara derrota por 0-3 frente al RSC Anderlecht. El Bialystok marcó once goles en ese periodo, aunque también encajó cuatro.

PFK Levski Sofía vs. Bialystok: alineaciones

PFK Levski Sofía vs. Bialystok: estado de forma

PFK Levski Sofía vs. Bialystok: balance de enfrentamientos directos

PFK Levski Sofía vs. Bialystok: las clasificaciones