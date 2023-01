Peter Lim ya ha cumplido los objetivos de la temporada

Ya sabe que a final de temporada tiene a Mamardashvili, a Musah o André Almeida totalmente revalorizados y listos para poner en el mercado.

OPINIÓN

El Valencia CF dio anoche una imagen pésima en el partido de cuartos de final de la Copa frente al Athletic Club de Valverde.

Jamás había visto un Valencia tan incapacitado para competir en un partido importante. Recuerdo mis primeros partidos en la 92-93 y desde ahí siempre, siempre el Valencia ha sido un equipo con resortes y herramientas para competir de una u otra manera ante cualquier rival. Y sí, es cierto que se han pasado épocas malas y habido plantillas más flojas, pero lo de esta temporada ya es insoportable. Lo de esta temporada algunos lo llevamos denunciando cuatro años y esta gestión no nos pilla de nuevas porque la realidad es que esto que ahora está ocurriendo únicamente significa recoger las semillas sembradas por Peter Lim en el verano de 2019. El verano en el que el asiático decidió destrozar el club únicamente por su vanidad y su soberbia.

En el fútbol no tener estructura, se paga caro, y ya tenemos muchos ejemplos de que así es, pero aquí en Valencia habido algunos que los han defendido y han tratado de engañar al aficionado apoyando lo que ha ocurrido en los últimos tres años. Es decir, blanqueando el funcionamiento del club bajo la dirección de un señor que iba habitualmente ebrio y sin ninguna persona de fútbol dentro de la entidad. En los últimos días el director técnico ha empezado a intentar por enésima vez salvar su culo, señalando al entrenador entre bambalinas. Y sí, Corona tiene razón, Gattuso no está acertando la tecla para que su equipo en vez de ser decimosegundo sea décimo, porque esa es la realidad que no quieren contar, pero lo que seguro que no dirá Corona es que sus declaraciones absolutamente vergonzantes a finales de diciembre, simplemente las hizo para contentar a Peter Lim, porque a Corona que el equipo sea décimo, decimosegundo o que haga el ridículo como lo está haciendo no le importa mucho, mientras se mantenga su carguito y sus 300.000€ al año.Y mientras el valencianismo sufre, Peter Lim ya ha cumplido los objetivos de la temporada. Porque los objetivos de Peter Lim no tiene nada que ver con lo deportivo, los objetivos de Peter Lim se centran en lo económico y en lo económico Peter ya ha triunfado porque la exposición pública de los jóvenes a base de destrozar el equipo ha consistido en que a esos jóvenes se les hayan regalado dos o tres temporadas para foguearse en vez de en filiales o equipos pequeños, se foguearan en un Valencia, lógicamente sin que todavía tuvieran el nivel y con el único objetivo de que fueran creciendo como futbolistas y engordando su valor económico. En definitiva, Peter Lim, ha ejecutado a la perfección su plan, el que quería desde el principio, que jueguen los jóvenes para revalorizarlos y poder venderlos, porque la clasificación en la tabla para él es absolutamente secundaria.

Por eso, a Peter le da exactamente igual la situación del equipo, porque él este año ya sabe que a final de temporada tiene a Mamardashvili, a Yunus Musah o André Almeida totalmente revalorizados y listos para poner en el mercado. Entre esos tres futbolistas puede sacar entre 70 y 100 millones de euros con su amigo y socio Jorge Mendes. Si después de ocho años hay alguien que todavía duda de cuál es el negocio es o porque es ciego o porque alguien le paga muy bien para que lo sea.