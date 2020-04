Para Isaac Brizuela, un partido a puerta cerrada es como un partido amistoso

La reanudación del Clausura 2020 podría tener partidos sin la asistencia de aficionados como una de las soluciones.

La pandemia de COVID-19 (coronavirus) se ha extendido en al grado de que aún no se conozca la fecha en que podrá ver la luz el torneo Clausura 2020 de la .

Por ello es que para cuidar los ingresos de los clubes en cuestión de derechos de transmisión y sanear las finanzas se ha propuesto la posibilidad de que algunos partidos se lleven a cabo sin el ingreso de aficionados, tal como sucedió en la pasada Jornada 10 a excepción del par de cotejos en viernes.

A palabras de Isaac Brizuela, mediocampista y uno de los capitanes de , esto les podría ser indiferente por la costumbre que tienen en la plantilla de contar con el apoyo de aficionados, más allá de la situación sanitaria que se ha presentado en el país.

“Sí cambia, el último partido que jugamos sin público se siente como un partido de preparación, un partido amistoso, lo dije después en una entrevista, la afición tiene su rol de contagio hacia nosotros, escuchar que te están alentando te motiva o te da ese empujoncito para querer ir por más, apretar en momentos difíciles, no es el mismo sentimiento, pero hay que esperar que se encuentre una solución”, mencionó en entrevista con Goal.

“Si es lo mejor para todos que se juegue a puerta cerrada por el bien del aficionado o por la salud de nosotros de ellos, aceptarlo de la mejor manera”, agregó el Cone, uno de los hombres más regulares en los últimos torneos con el Rebaño.

Si la decisión de la reanudación no estuviera en manos de los dueños sino de Brizuela Muñoz, el propio futbolista optaría por darle continuidad como está programado, aunque se deberían hacer ajustes al calendario.

“Es analizar todos los puntos que se van a tocar. Hay muchos puntos que se deben tocar, no es fácil tomar una decisión en la Federación, sé que están analizando. Mi punto de vista sería terminar los partidos que quedan y hacer una liguilla normal, no sé si apretar con dobles jornadas para que esto llegue a terminarse masomenos o lo más cercano al calendario que estaba programado”, explicó.

¿Consideras prudente reanudar el torneo o llegar directamente a la liguilla?, se le cuestionó al Cone: “A lo mejor los que estamos dentro de los primeros ocho es fácil decir que jugáramos la liguilla y ya, pero a lo mejor los que están abajito, a uno o dos puntos y los demás equipos exigirán que se juegue normal, que todavía tienen posibilidades de jugar, para mi va a ser una decisión muy difícil que se va a tomar”.

“Si se juega directamente liguilla con los que están no creo que sea así, para mi se van a jugar las jornadas que quedan todavía, esperemos que sea la mejor decisión para todos, también para la Liga, no sé que situaciones se estén manejando, si se junta el otro torneo, si se junta con torneos o partidos de selección, no sé, se tienen que analizar muchos puntos, sé que no va a ser nada fácil tomar una decisión, tratar de apoyarlos, esperemos que todos los equipos lo hagamos de esa manera, disponibles para ayudar a la Federación”, agregó.

Por más que los entrenamientos continúen vía remota, el Guadalajara ha pisado fuerte en la preparación en medio de las voces que han sugerido que se entregue el título a sobre la mesa.

“Faltan muchos partidos, el objetivo principal es estar en la liguilla, apretar aún más, mejorar muchas cosas, hemos avanzado en muchas que a lo mejor al principio o torneos anteriores no las habíamos hecho, se ha mejorado demasiado, tener en mente que el objetivo principal es estar en liguilla, que lo tengamos claro todos en el plantel”, concluyó.