¿Quién es Papu Gómez? El "atorrante" que conquistó Bérgamo

Jugó en Racing, pero iba a la tribuna del Rojo. En Boedo lo insultaban y Simeone lo protegía. Huyó de una guerra civil, fue viral y es amo en Atalanta

Alejandro "Papu" Gómez ya no cruza al McDonalds cuando tiene hambre y la heladera vacía, como en su juventud en Avellaneda. Ya no come asado antes de los partidos ni pasa sus veranos en la pileta de Independiente. A los 32 años, il capitano de vive las horas más desafiantes de su carrera deportiva como emblema de un equipo que dejó atrás el mote de "revelación de " y quiere seguir reformulando los guiones de la historia.

Sobrino de Hugo Villaverde, exdefensor de Independiente, el por entonces “Piojo” tenía 14 años cuando llamó la atención de Jorge Burruchaga, autor del gol que le dio la última Copa del Mundo a . Burru lo vio especial y lo llevó a la pretemporada de de Sarandí en Tandil. En 2005, a los 17, debutó en la Primera y, dos años después, ganó la .

A Sergio Romero, Fazio, Mercado, Banega, Di María, Agüero y Acosta los conoce bien . Juntos, salieron campeones del mundo Sub 20 en Canadá 2007. “El Papu fue el atorrante de potrero que teníamos en esa Selección . Había que estar siempre atento esperando alguna picardía de él. Hacía reír a todos. Es un jugador fino, prolijo, con personalidad, llega al gol", le decía a GOAL Hugo Tocalli, entrenador de ese equipo albiceleste, en la previa del duelo contra Perú, en La Bombonera, en octubre 2017, cuando todavía soñaba con meterse entre los 23 para . Esa noche, Papu tuvo un buen partido y dejó buenas sensaciones con su movilidad y, por momentos, logró juntarse con Leo.

Una publicación compartida por Papu Gomez (@papugomez_official) el 23 de Jul de 2017 a la(s) 2:00 PDT

En era resistido, le tenían poca paciencia . Y el Papu tenía "mecha corta": durante un partido con Vélez bajo el interinato de Alberto Fanesi, el DT le gritó al volante que se levantara después de trabar una pelota y Gómez reaccionó mal: "Dejá de vender humo, la c... de tu madre".

El innovador 4-2-3-1 que implementó Simeone meses después lo incluía al Papu recostado por derecha. El rendimiento del ex-Arsenal no era el esperado y los hinchas del Ciclón lo tenían atragantado. Una tarde contra Independiente en el Nuevo Gasómetro, se cansó de un plateista y le contestó con gestos. El hincha, asambleísta de San Lorenzo para colmo, no tuvo mejor idea que ir a buscarlo al vestuario y se armó un escándalo.

El Cholo se lo llevó al Catania repleto de argentinos y, tiempo después, también intentó llevárselo al Atlético Madrid . Al final, Gómez decidió irse al fútbol ucraniano cuando no era un mercado tan emergente ni habitual para los futbolistas. La guerra civil lo forzó al exilio y aterrizó nuevamente en el Calcio . En Italia destacan su técnica, velocidad y dribbling con pelota dominada. También la personalidad que lo hace llevar la cinta del equipo de Gian Piero Gasperini. En su “momento d’oro” llegó a valer 18 millones de euros , según el sitio especializado Transfermarkt. Hoy ronda los 13, una cifra no tan alta para Europa pero impagable para Boca, por ejemplo, que quiso seducirlo a través de su amigo Matellán , excompañero en Arsenal de Sarandí.

Gritó 16 goles en la temporada 2016/17 –récord para él-, y Milan lo tuvieron en la mira, pero el 10 prefirió quedarse en Atalanta, clasificar a la después de 26 años y vivir en Bérgamo, una ciudad relativamente pequeña (120 mil habitantes) cercana a Milán donde lo aman y hasta tiene un sándwich con su nombre y una estampita con su cara.

En la 17/18 marcó 9 goles en 44 partidos y en la 18/19 festejó 11 tantos y se quedó con las ganas de levantar la Copa Italia tras perder la final con Lazio. La 19/20 fue la temporada de un Papu más asistidor (18) que goleador (8), bien parado atrás del 5 rival, repartiendo pases entre líneas y abriendo defensas. Ya en la 20/21, fue distinguido como el MVP de la en junio.

Una publicación compartida por Papu Gomez (@papugomez_official) el 29 de Jul de 2017 a la(s) 3:04 PDT

Buen jugador de tenis, buen "comenzador" de asados para que los termine su cuñado, 2,3 millones de seguidores en Instagram y 1,65 metro, tiene dos hijos (Bautista y Constantino) con su esposa Linda, una arquitecta que se volcó al mundo de la moda y explotó el merchandising del producto que crearon juntos: el Papu Dance, el bailecito que empezó como broma, se hizo viral y terminó como marca registrada. En 2020, durante la cuarentena, se animó a participar de un podcast de charlas y entrevistas junto al periodista Martín Reich .

#LaTapaDelDeporte Papu Gómez enseña a bailar con este remixado - Vai Con la Papu Dance pic.twitter.com/sOuphSFXrB — Roberto Moar (@Roberto_Moar) 11 de mayo de 2017

Buena pegada, asiste y convierte. En Atalanta empezó jugando como segunda punta, detrás del 9, o recostado sobre la izquierda . Fue Gasperini quien le terminó de dar un rol más posicional unos metros más atrás, con otro panorama. Antonio Conte primero y Giampero Ventura después, ambos sin éxito, intentaron que se vistiera de italiano como Camoranesi, Osvaldo, Paletta y otros. En Italia no entendían cómo no era citado.

En la primera convocatoria de Sampaoli, fue parte del plantel en los amistosos contra Singapur –jugó 70’ y marcó un gol- y –ni entró-. En la última doble fecha, en cambio, quedó al margen y el que se destacó fue Manu Lanzini, finalmente dueño de esa plaza para el Mundial. Sin embargo, cuando el 10 de sufrió la dura lesión, el elegido por Sampaoli fue Enzo Pérez.

Aunque tiene contrato hasta junio de 2022 en el club, varias veces reconoció que, de volver a su país, le gustaría ponerse la camiseta de Independiente -pasó su infancia en la pileta del club y hasta iba a la tribuna- o la Racing, donde jugó al baby fútbol. Por ahora, la que mejor le queda es la de Atalanta.